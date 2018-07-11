К новому учебному году в Харькове отремонтируют два десятка школьных стадионов

21 стадион в общеобразовательных учреждениях планируют отремонтировать в текущем году в Харькове.
Об этом сообщил директор Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Алексей Чубаров.
По его словам, на сегодняшний день работы ведутся на 12 спортивных объектах, до конца месяца ремонт начнется на оставшихся запланированных стадионах.
Кроме того, в этом году планируется открыть еще пять стадионов в детских садах.
Напомним, в 2017 году в Харькове реконструировали 15 школьных стадионов и открыли спортивные комплексы в пяти детских садах.
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