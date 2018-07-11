11.07.2018 18:15

Набор первоклассников: В этом году в Харькове свои двери откроют 505 первых классов

В которых будут учиться 14 тысяч детей.



//www.kraskizhizni.com

Начальник отдела Департамента образования Харьковского городского совета Валерий Шепель, - «Ни один ребенок, на сегодняшний день, не останется без образования, без гарантированного Государством права на образование. Планируется открыть 505 классов, что на 31 класс больше, чем в предыдущий учебном году. И соответственно количество учащихся первых классов почти 14 тысяч».

Министерство образования и науки Украины ввело определенные новации. Среди нововведений - территориальный метод зачисления первоклассников. В профильном министерстве считают, что это снизит уровень коррупции. В школы принимают по приоритетам. То есть детей, родители которых прописаны на территории обслуживания школы - зачислят. Если же родители выбрали учебное заведение не по месту жительства, то их детей будут зачислять на основе жеребьевки, которая проводится уже после основного набора, который продолжался до первого июня.

«Школа не может вместить всех желающих. И соответственно эта школа берет, после 1 июня эти заявления и проводит жеребьевки на определенное количество мест, которые у них остались не заполненными. Этой процедуры раньше не было, это новация министерства образования и науки Украины. Но поскольку, может вопрос сложный, или родители четко определились, никакого ажиотажа лиц не было», - Валерий Шепель.

Проблем с жеребьевкой, отмечают педагоги, в Харькове не было. Вся процедура была открытой, а на сайтах каждой школы Харькова размещали информацию о наличии вакантных мест.