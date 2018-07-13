13.07.2018 17:01

Харьковские школьники победили на математической олимпиаде в Румынии

Ученики двух харьковских школ завоевали 3 золотые и 1 серебряную медали на 59-й Международной математической олимпиаде, которая проходила с 3 по 14 июля в Клуж-Напока (Румыния).



// city.kharkov.ua

Всего в олимпиаде приняли участие 594 школьника из 107 стран. Сборную команду Украины представляли четверо харьковских и двое киевских школьников.

По итогам соревнований, три золотые медали завоевали выпускники Харьковского физико-математического лицея №27 Нго Нгок Тхай Шон, Роман Сарапин и воспитанник Харьковского учебно-воспитательного комплекса №45 «Академическая гимназия» Илья Коваль. Кроме того, ученица лицея №27 Алина Гарбузова получила серебряную медаль.



Всего украинские школьники завоевали четыре золотые и две серебряные медали.



Отметим, на счету Нго Нгок Тхай Шона это уже 3-я медаль на Международной математической олимпиаде - в 2016 году он завоевал бронзовую награду, в 2017 году – серебряную, а в этом году - золотую. Для Романа Сарапина это 2-я медаль - в 2017 году он занял 3-е место. Кроме того, Алина Гарбузова в 2018 году завоевала золотую медаль VII Европейской математической олимпиады для девушек (EGMO).



Как отметили в Департаменте образования горсовета, сборная команда Украины блестяще выступили на олимпиаде, завоевав четвертое общекомандное место. Это лучший результат за все годы независимости Украины. До этого года лучшим результатом Украины на Международной математической олимпиаде было 6-е место, добытое в 1997, 2007 и 2014 годах.