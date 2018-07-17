17.07.2018 17:00

В Харькове готовят к открытию городской инклюзивно-ресурсный центр

«Мы находимся в холле центра. Как вы видите, сейчас идут отделочно-восстановительные работы. Всё делается с нуля. От проводки до системы отопления...»



// Городской Дозор

Прораб строительной бригады Сергей Москвин проводит экскурсию по будущим помещениям городского инклюзивного ресурсного центра. Уверяет, здесь будут созданы все необходимые условия как для работы персонала, так и маленьких харьковчан, посетителей заведения.



«Работы здесь производятся такие, как ремонт стен, обшивка гипсокартоном, будет подвесной потолок, монтироваться будут светильники. Будет укладка плитки из керамогранита. Меняться будет всё полностью», – рассказал Сергей Москвин.



Пока в одной части помещения работают строители, в другой – сотрудники центра, созданного в этом году по инициативе Харьковского городского головы Геннадия Кернеса и Департамента образования. Специалисты учреждения будут обслуживать всех детей города в возрасте от 2 лет, у которых есть проблемы со зрением, слухом, опорно-двигательным аппаратом, отклонением в интеллектуальном развитии, синдромом Дауна, аутизмом и нарушением формы поведения.



«От природы дети все рождаются со своими задатками, и наша задача – раскрыть эти потенциальные возможности ребёнка и задать образовательный вектор, определить его. И тем самым мы пишем рекомендации в программе, формы и так далее. Каждому ребёнку нужно достаточно много, чтобы почувствовать ситуацию успеха, чтобы усвоить информацию в своём темпе, который ему дан от природы, от рождения. И наши специалисты, пообщавшись с ребёнком во время комплексного оценивания, определят этот вектор, эту точку, этот темп», – рассказала директор КЗ «Харьковский инклюзивного-ресурсный центр» Ирина Вишневая.



Также специалисты центра, добавляет Ирина Вишневая, будут оказывать помощь и преподавателям, работающим с особыми детьми. В помещениях центра будут работать логопеды, дефектологи и психологи, которые бесплатно будут проводить обучение с малышами по многим направлениям.



Важность открытия такого городского центра показало время, говорят специалисты. Его главная цель – толерантное отношение к детям с особенностями в развитии и интегрирование их в социум.



«Это очень большой, важный и сложный путь. Сегодня и наш центр, и город, и Департамент – мы работаем над тем, чтобы задачи, которые ставят перед нами, выполнить максимально корректно, мягко. Максимально приблизить те сложные идеи, которые стоят перед нами, для того чтобы помочь нашему обществу быть гуманным. Потому что, принимая таких детей в свой круг, как показывает практика, мы все меняемся», – говорит Ирина Вишневая.