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17.07.2018  19:01   

Университет имени Каразина вошел в тройку лучших вузов страны

Харьковский национальный университет им. Каразина занял 2-е место в консолидированном рейтинге лучших вузов страны, который составил портал «Освіта».


// city.kharkov.ua

Всего в рейтинге представлено 237 высших учебных заведений Украины. 

Как сообщили авторы рейтинга, в качестве исходных данных были использованы наиболее авторитетные среди экспертов и средств массовой информации национальные рейтинги высших учебных заведений Украины: «Топ-200 Украина», «Scopus» и «Балл ВНО на контракт», каждый из которых использует различные критерии оценки учебных заведений.

Также в первую 100-ню лучших вошли такие харьковские высшие учебные заведения, как: Харьковский национальный медицинский университет (14-15-е места), Национальный технический университет «ХПИ» (16-е место), Национальный аэрокосмический университет «ХАИ» им. Н. Жуковского (19-е место), Харьковский национальный университет радиоэлектроники (20-е место), Харьковский национальный экономический университет им. С. Кузнеца (40-е место), Национальный юридический университет им. Ярослава Мудрого (42-е место), Харьковский национальный педагогический университет им. Г. Сковороды (69-е место), Харьковский национальный университет воздушных сил им. И. Кожедуба (76-77-е места) и Харьковский национальный университет городского хозяйства им. А. Бекетова (80-82-е места).

С полным рейтингом можно ознакомиться здесь.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  хну, харьков
 
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