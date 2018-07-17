17.07.2018 19:01

Университет имени Каразина вошел в тройку лучших вузов страны

Харьковский национальный университет им. Каразина занял 2-е место в консолидированном рейтинге лучших вузов страны, который составил портал «Освіта».



// city.kharkov.ua

Всего в рейтинге представлено 237 высших учебных заведений Украины.



Как сообщили авторы рейтинга, в качестве исходных данных были использованы наиболее авторитетные среди экспертов и средств массовой информации национальные рейтинги высших учебных заведений Украины: «Топ-200 Украина», «Scopus» и «Балл ВНО на контракт», каждый из которых использует различные критерии оценки учебных заведений.



Также в первую 100-ню лучших вошли такие харьковские высшие учебные заведения, как: Харьковский национальный медицинский университет (14-15-е места), Национальный технический университет «ХПИ» (16-е место), Национальный аэрокосмический университет «ХАИ» им. Н. Жуковского (19-е место), Харьковский национальный университет радиоэлектроники (20-е место), Харьковский национальный экономический университет им. С. Кузнеца (40-е место), Национальный юридический университет им. Ярослава Мудрого (42-е место), Харьковский национальный педагогический университет им. Г. Сковороды (69-е место), Харьковский национальный университет воздушных сил им. И. Кожедуба (76-77-е места) и Харьковский национальный университет городского хозяйства им. А. Бекетова (80-82-е места).



С полным рейтингом можно ознакомиться здесь.