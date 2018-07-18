Две новых группы для дошкольников готовят к открытию в УВК №106

Его возрождение продолжается. В Харьковском учебно-воспитательном комплексе №106 на улице Клочковской, 195-в готовят к открытию две новых группы для малышей.
В прошлом году по инициативе Харьковского городского головы Геннадия Кернеса эту еще тогда школу реорганизовали в воспитательный комплекс. Для дошкольников отвели часть строения. Там провели глобальную реконструкцию и создали две современные группы для самых маленьких.
«Сейчас дети временно переведены в другие учебные заведения или же находятся дома и оздоравливаются с родителями, поскольку идут ремонтные работы, – рассказал директор КЗ «Харьковский УВК №106 имени В. Киселя» Вячеслав Коростелев. – Как было обещано, в этом году продолжается реконструкция УВК. А именно открывается вторая очередь двух дошкольных групп».
В помещениях продолжаются отделочные работы. Все идет по графику, отмечает Вячеслав Коростелев, в конце августа все бригады строителей должны финишировать. Вопрос по отделке спален, игровых комнат, раздевалки и ванных комнат уже решен.
«Там будет все новое. Новое оборудование, новая мебель – и все это будет покупаться за счет городского бюджета. А родители, когда они приходили прошлого 1 сентября, то на их лицах читалось удовольствие. Думаю что не менее красиво и не менее качественно будет в этом году. Конечно, родители довольны. Могу сказать, что очень большое количество детей на сегодняшний день хочет перейти в наше учебное заведение, именно в дошкольное подразделение. К сожалению, не весь этот спрос мы можем удовлетворить, но большинство детей обычно принимаем. Это будет более 60 детей на новый учебный год в этих двух группах и 60 в предыдущих двух», – рассказал Вячеслав Коростелев.
Также к новому учебному году, констатирует Вячеслав Коростелев, на территории УВК возведут современный школьный стадион.
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