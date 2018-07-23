Главная Новости Образование Харьковские спасатели готовятся к главному параду страны: шагают по шесть часов в день (ФОТО)
23.07.2018  12:59   

Харьковские спасатели готовятся к главному параду страны: шагают по шесть часов в день (ФОТО)

На военном параде ко Дню Независимости ГСЧС Украины будет представлять парадный расчет Национального университета гражданской защиты.


// ХОГА

В столицу отправятся 135 курсантов и 14 офицеров (с учетом резерва). Непосредственно пойдут по Крещатику 120 курсантов и 10 офицеров, - сообщили в НУГЗУ. -  Возглавит парадный расчет НУГЗУ на параде 24 августа на Хрещатике ректор университета генерал-лейтенант Владимир Садковой, отметили в пресс-службе университета.

Сейчас на плацу НУГЗУ проходят ежедневные репетиции. Личный состав парадного расчета университета оттачивает свои навыки в строевой подготовке по 6 часов в день: 4 занятия - с 8:00 до 12:00 и еще 2 занятия - с 15:00 до 17:00. В субботу тренировки проходят только до обеда, воскресенье - выходной.

«Ежедневно во время напряженных тренировок курсанты и офицеры в среднем проходят по 8 километров, ведь особенность строевого шага заключается в том, что при подъеме ноги на 15-20 сантиметров и темпе в 120 шагов скорость движения составляет около 5 километров в час», - рассказали в пресс-службе вуза.

Пока курсанты тренируются на плацу университета, а уже с последних дней июля подготовка личного состава к параду войск продолжится на территории Черкасского института пожарной безопасности им. Героев Чернобыля.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  парад, день независимости, харьков
 
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