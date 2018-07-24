24.07.2018 14:41

Детский бассейн с солнечным подогревом открыли в Новобаварском районе

В Харьковском детском саду №6 24 июля после капитального ремонта начал работать бассейн.



// Городской Дозор

В детском саду воспитываются более 300 детей, работают 60 сотрудников и функционирует 14 групп, в том числе две логопедические для детей с нарушением речи.

Энергоэффективный проект по ремонту бассейна реализовала городская власть Харькова совместно с Немецкой федеральной компанией «GIZ». Помещение старого комплекса для плавания, который функционировал ранее, реконструировали, в нем заменили окна, утеплили фасад, обустроили пол с подогревом, новые раздевалки и душевые. На кровле установили солнечные батареи, с помощью которых будет осуществляться подогрев воды.

Занятия в бассейне для детей в возрасте от трех лет будет проводить профессиональный инструктор под наблюдением воспитателя и медсестры. Урок у группы проходит раз в неделю.

Как сообщил на открытии комплекса первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов, городская власть и немецкие партнеры намерены продолжить внедрение европейского опыта в сфере энергоэффективности и энергоменеджмента в учебных заведениях.

«Наша задача – сделать все, чтобы дети чувствовали себя комфортно, чтобы они всесторонне развивались. У нас конструктивное сотрудничество с GIZ, мы системно работаем по многим направлениям, в частности, по энергоэффективным проектам. Мы проведем комплекс работ в школах города – начиная от энергоаудита зданий, заканчивая заменой систем отопления, что позволит значительно снизить энергозатраты», – отметил первый вице-мэр.

В частности, в прошлом году в сотрудничестве с «GIZ» харьковская школа №153 была утеплена по всему периметру. В здании установили многокамерные металлопластиковые окна, отремонтировали кровлю и заменили систему отопления.

Как отметил менеджер проекта «Инициативы инфраструктурной программы для Украины» компании «GIZ» Рене Фон Прондзински, новые перспективные проекты будут реализовывать и в дальнейшем.



«Мы работаем в разных регионах, и приятно приносить частичку себя Украине», – сказал менеджер «GIZ».