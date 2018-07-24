Детский бассейн с солнечным подогревом открыли в Новобаварском районе

В Харьковском детском саду №6 24 июля после капитального ремонта начал работать бассейн.
В детском саду воспитываются более 300 детей, работают 60 сотрудников и функционирует 14 групп, в том числе две логопедические для детей с нарушением речи.
Энергоэффективный проект по ремонту бассейна реализовала городская власть Харькова совместно с Немецкой федеральной компанией «GIZ». Помещение старого комплекса для плавания, который функционировал ранее, реконструировали, в нем заменили окна, утеплили фасад, обустроили пол с подогревом, новые раздевалки и душевые. На кровле установили солнечные батареи, с помощью которых будет осуществляться подогрев воды.
Занятия в бассейне для детей в возрасте от трех лет будет проводить профессиональный инструктор под наблюдением воспитателя и медсестры. Урок у группы проходит раз в неделю.
Как сообщил на открытии комплекса первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов, городская власть и немецкие партнеры намерены продолжить внедрение европейского опыта в сфере энергоэффективности и энергоменеджмента в учебных заведениях.
«Наша задача – сделать все, чтобы дети чувствовали себя комфортно, чтобы они всесторонне развивались. У нас конструктивное сотрудничество с GIZ, мы системно работаем по многим направлениям, в частности, по энергоэффективным проектам. Мы проведем комплекс работ в школах города – начиная от энергоаудита зданий, заканчивая заменой систем отопления, что позволит значительно снизить энергозатраты», – отметил первый вице-мэр.
В частности, в прошлом году в сотрудничестве с «GIZ» харьковская школа №153 была утеплена по всему периметру. В здании установили многокамерные металлопластиковые окна, отремонтировали кровлю и заменили систему отопления.
Как отметил менеджер проекта «Инициативы инфраструктурной программы для Украины» компании «GIZ» Рене Фон Прондзински, новые перспективные проекты будут реализовывать и в дальнейшем.
«Мы работаем в разных регионах, и приятно приносить частичку себя Украине», – сказал менеджер «GIZ».
И вы, и окружающие сегодня склонны делать себе маленькие (и не очень) приятные поблажки. Звезды предупреждают: надо знать меру, чтобы потом ни о чем не жалеть.
В Харькове переменная облачность, ночью местами небольшой кратковременный дождь, гроза, днем – кратковременный дождь, гроза, ветер 5-10 м/с.
В этот день православные люди чествуют святую равноапостольную Ольгу, во многом благодаря которой Русь приняла православную веру.
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