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24.07.2018  17:31   

Юные физики завоевали серебряные медали на Международном турнире в Пекине

Команда учеников Харьковского лицея №161 «Импульс» завоевала серебряные медали на 31-м Международном турнире юных физиков, который прошел в Пекине.


// city.kharkov.ua

В полуфинале турнира команда лицея №161, в состав которой вошли Светлана Гринченко, Илья Хорошко, Владимир Мащиц и Григорий Овчаренко, боролась со школьниками из Швейцарии и Польши. По результатам физбоев украинские школьники набрали 39.9 балла, Швейцария - 39.3, Польша - 37.0.

Отметим, что в этом году харьковчане завоевали 9-е место из 29 команд, улучшив свой результат позапрошлого года (было 10-е место). 

Справка. Международный турнир юных физиков (International Young Physicists' Tournament - IYPT) проходит ежегодно, начиная с 1988 года, в разных странах мира. В нем принимают участие школьники старших классов, соревнуясь в умении решать сложные исследовательские проблемы и отстаивать решения в научных дискуссиях.

Турнир в Пекине проводился по стандартам международного турнира: команды решали исследовательские задачи, выступая поочередно в роли докладчика, оппонента и рецензента. Для решения задачи участники турнира проходят путь от изучения литературы и постановки опытов к созданию расчетных моделей и сравнению их результатов с экспериментальными измерениями.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  физики, турнир, харьков
 
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