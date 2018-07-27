27.07.2018 17:45

Харьковские студенты выиграли престижный конкурс и посетили Лондон

С 16 по 22 июля в пригороде Лондона проходила крупнейшая в мире авиавыставка Farnborough Airshow 2018.



Пресс-служба Фонда

Салон считается самым громким событием в сфере авиации, здесь демонстрируются последние достижения отрасли и инновации, заключаются миллионные контракты.



В этом году в форуме приняли участие более 1 500 экспонентов из ста стран мира. В целом выставку посетили около 150 000 любителей авиации. Среди них – и студенты из Украины. Уже традиционно мероприятия уровня Farnborough Airshow и Paris Air Show Le Bourget из года в год посещают сто победителей всеукраинского конкурса «Авиатор», инициатором и организатором которого является благотворительный Фонд Бориса Колесникова.



В число победителей вошли и учащиеся высших учебных заведений Харькова (16 студентов Национального аэрокосмического университета имени Н. Е. Жуковского «ХАИ», по 2 представителя Национального технического университета «Харьковский политехнический институт» и Харьковского национального университета радиоэлектроники, 9 – из Харьковского национального университета Воздушных Сил им. И. Кожедуба).



Эксклюзивно для молодых украинских специалистов представители гигантов мирового и отечественного авиапрома проводят экскурсии и мастер-классы, знакомят с новинками и последними разработками авиакосмической сферы, дают возможность активной и целеустремленной молодежи ощутить себя частью мира авиации.



К лучшим конкурсантам-авиаторам на Farnborough Airshow 2018 присоединился Президент благотворительного Фонда Борис Колесников. Они посетили экспозиции компаний Boeing, Embraer, Bombardier, Европейского и Британского космических агентств; побывали в салоне лайнера Airbus А-380; встретились с представителями отечественных ГП «Антонов», «Прогресстех-Украина»; оговорили состояние мировой и украинской авиакосмической отрасли, тренды и перспективы.





«Победители нашего конкурса – успешны, перспективны, знают английский. Это будущее нашей страны, элита нации. Искренне говорю спасибо вузам и родителям, которые подготовили такую талантливую молодежь. Если бы уровень образования в нашей стране менялся благодаря образовательным конкурсам моего Фонда, я бы проводил их раз в месяц. Но наши конкурсы – всего лишь дополнение, а базовое образование в вузах – это основа. Посещение мировых авиасалонов для ребят – лучшая практика. Практика всегда интереснее для них, чем теория, она позволяет своими глазами увидеть и пощупать то, что нарисовано в учебнике.





Мы планируем сделать два нововведения в конкурсе «Авиатор». Первое – выбрать 3-5 победителей с перспективными стартапами и выделить им средства на реализацию своих проектов. Второе – дать ребятам возможность пройти стажировку на лучших авиазаводах и в лучших авиакомпаниях мира. Эти две составляющие мы планируем внедрить в «Авиатор 2019», который стартует уже в сентябре и итог которого подведем в Париже в следующем году», – рассказал Борис Колесников.



Студенты-авиаторы говорят, что теперь участвовать в конкурсе станет еще интереснее – масштабный всеукраинский проект выходит на новый уровень, дает больше возможностей молодежи проявить себя и заявить о своих разработках.



«Нам, молодым специалистам и будущему Украины, полезно и очень важно бывать на таких мероприятиях и выставках – чтобы увидеть тенденции развития техники, авиастроения, ракетостроения, идти в ногу со временем, вернуться с багажом знаний в Украину и развивать отечественный авиапром. Спасибо Борису Колесникову за то, что он вкладывает в молодежь, заботится о будущем страны», – поделился впечатлениями победитель конкурса «Авиатор 2018», курсант Харьковского национального университета Воздушных Сил им. И. Кожедуба Виталий Веденьев.

Сто юных авиаторов также погуляли по столице Великобритании и весело провели время в лучшем парке развлечений Европы – Thorpe Park.



Напомним, Фонд Бориса Колесникова седьмой раз реализует образовательный студенческий конкурс «Авиатор». За это время в нем приняли участие более 20 тысяч студентов со всей Украины. Полтысячи молодых специалистов, которые становились победителями «Авиатора», посетили престижные авиационные выставки в Лондоне и Париже, получили мотивацию работать и развиваться в родной Украине.



С сентября 2018 года Фонд запустит 8 образовательных проектов для студентов – «Агро», «Пищевые технологии», «Морское дело», «Архитектор», «Железнодорожник», «Авиатор», «Программист» и «Экономист» – с поездками победителей на крупнейшие профильные форумы по всему миру. Все подробности – на сайте фонда.