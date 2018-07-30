30.07.2018 15:01

Харьковские школьники стали призерами двух международных олимпиад

Выпускники харьковских школ завоевали серебряные медали на Международной химической и Международной физической олимпиадах.



// city.kharkov.ua

50-я Международная химическая олимпиада (International Chemistry Olympiad - IChO) проходила с 19 по 29 июля в Словакии и Чехии. В ней приняли участие команды школьников из 76 стран. Украину представили четыре учащихся, в том числе два харьковчанина.

Им нужно было выполнить теоретические и практические задания, по результатам которых жюри определило место каждого участника в общем рейтинге. В итоге, команда Украины завоевала одну золотую и три серебряные медали. Серебряными призерами стали выпускник Харьковского физико-математического лицея №27 Дмитрий Царенко и выпускница Харьковской гимназии №47 Ольга Ващенко. Подготовили их к олимпиаде учителя Александра Кравченко и Татьяна Войлокова, соответственно.

Кроме того, с 21 по 29 июля в Португалии прошла 49-я Международная физическая олимпиада (IPhO), в которой участвовали представители 80 стран. В состав украинской команды вошли пять школьников, которые завоевали три серебряные и две бронзовые медали. Среди серебряных призеров - два выпускника ХФМЛ №27 Сергей Крыгин и Иван Ридкокаша. Их наставник - учитель лицея, кандидат физико-математических наук Илья Гельфгат.