02.08.2018 16:52

Определились самые популярные вузы и профессии в Харькове

В высшие учебные заведения Харькова подано более 100 тысяч заявлений от абитуриентов



//daily.rbc.ua

Как сообщил заместитель председателя ХОГА Анатолий Бабичев, «прием документов для абитуриентов, поступающих на первый курс в вузы по результатам ВНО, завершился 26 июля. 1 августа был обнародован первый рейтинговый список с указанием рекомендованных к поступлению на бюджетные места», - отметил Анатолий Бабичев.

В 37 заведений высшего образования Харькова абитуриенты подали 116224 заявления.



«Это не количество абитуриентов, это количество заявлений. Напомню, что у каждого абитуриента была возможность написать до 7 заявлений. По нашей оценке, в среднем каждый абитуриент написал по 4 - 5 заявлений. То есть, было определено столько приоритетов, куда желательно было поступить. Из общего количества поданных заявлений закончили 11 классов более 93 тысяч человек, в том числе в 2018 году - более 86 тысяч», - привел данные Анатолий Бабичев.



Общий лицензированный объем приема в учреждения высшего образования составляет 63615 человек, объем максимального государственного заказа - 12192 человека.



Определились и лидирующие высшие учебные заведения: «Наибольшее количество заявлений на I курс подали в Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина (19205), Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт» (13082), Харьковский национальный экономический университет (10017), Харьковский национальный университет радиоэлектроники (8972), Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого (8175), Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды (6566), Харьковский национальный университет городского хозяйства имени А.Н. Бекетова (6372), Национальный аэрокосмический университет имени М.Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт» (6345), Харьковский национальный медицинский университет (4247)», - сообщил заместитель председателя ХОГА.



Наибольшим спросом среди абитуриентов пользуются такие специальности: право, филология (германские языки и литературы), компьютерные науки, медицина, менеджмент, компьютерная инженерия, экономика, международные экономические отношения и международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии, инженерия программного обеспечения, кибербезопасность.



Высокий конкурс также наблюдался на такие специальности, как гостинично-ресторанное дело, фармация, промышленная фармация, туризм и журналистика.



«В этом году заведения высшего образования Харьковской области осуществляли набор на 459 специальностей. Это очень значительная цифра. В 19 учреждениях открыто 37 специальностей, на которые в 2018 году впервые проводится набор, - сказал Анатолий Бабичев. - Конкурс на бюджетные места в этом году составил 15,8. То есть, на каждое бюджетное место было написано почти 16 заявлений».



Также Анатолий Бабичев напомнил, что на территории Харьковской области работают образовательные центры «Донбасс - Украина» и «Крым - Украина», которые имеют возможность зачислять абитуриентов или из Крыма, или из оккупированных территорий Донбасса без ВНО.



«Центры работают, они еще могут принимать заявления. В центр «Крым - Украина» было подано 4 заявления, в центр «Донбасс - Украина» - 103 заявления. Эти абитуриенты будут успешно зачислены на обучение в учреждения высшего образования области», - сказал Анатолий Бабичев.