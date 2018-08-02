02.08.2018 18:11

В Харькове строят рекордное количество стадионов

26 новых стадионов: 21 в школах и 5 в детских садах – скоро примут воспитанников и учащихся. Сейчас работы по обновлению спортивной инфраструктуры развернуты на всех объектах во всех районах Харькова.



// Городской Дозор

Новый стадион строят и в 46-й гимназии им. Ломоносова. Она входит в ТОП-5 лучших учебных заведений Харькова. Однако до сих пор здесь еще не было достойной спортивной площадки.



В этом году гимназия попала в список объектов, где запланировано строительство современного стадиона. И вот уже несколько недель во дворе заведения работает спецтехника и бригады рабочих.



«Детям, которые учатся в школах, хочется играть в футбол, хочется заниматься баскетболом, волейболом на современном покрытии. Соответственно их родители постоянно обращаются с просьбами привести территорию школы в порядок и создать спортивную инфраструктуру. Поэтому было принято решение о создании здесь футбольного поля», – рассказал директор Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Алексей Чубаров.



Сейчас на месте будущего стадиона подрядчики шаг за шагом воплощают в жизнь задуманную концепцию. Готовят зоны для установки спортивного снаряжения. Монтируют ограждение, столбы для уличного освещения и готовятся стелить искусственное покрытие на футбольном поле.



«Основное – это футбольное поле с искусственным покрытием размером 22 на 44 метра. С одной стороны футбольного поля за ограждением будет площадка с теннисными столами. С другой стороны – площадка со столами для армрестлинга. Рядом находится комбинированная площадка для занятий баскетболом, стрит-болом и волейболом. Также предусмотрена полоса для сдачи нормативов – бег на сто метров. А парраллельно ей – военизированная полоса в одну линию», – рассказал директор КП «Спорт для всех» Юрий Нестерук.



Сами работы по строительству стадиона в 46-й гимназии стартовали в начале июня. Сдать «под ключ» спортивную инфраструктуру для школьников подрядчики обещают до конца августа.



«Работы по строительству школьных стадионов начаты во всех районах города, – отметил Алексей Чубаров. – Общее количество – 21 объект. Мы будем стараться закончить практически все объекты к началу учебного года – 1 сентября. Некоторые объекты мы будем сдавать до 15 сентября. Однако таких будет немного. Кроме этого, в этом году мы приведем в порядок спортивную инфраструктуру в 5 детских садах. Это тоже часть нашей программы. Но работы на них будут начаты намного позже».



В общем, говорят в мэрии, с тех пор как в Харькове дали старт программе «Школьный стадион», в городе удалось обновить спортивную инфраструктуру в более чем 60 учебных заведениях.