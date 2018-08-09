09.08.2018 16:30

Новая украинская школа: как в Харькове выглядят классы начальной школы

Новая украинская школа - учреждение, где дети захотят учиться. И для этого не только внедряют новую программу, но и создают новую образовательная среду для будущих первоклашек.



// Городской Дозор

В Харьковском лицее № 89 уже подготовили классы начальной школы. И уже вскоре дети и их родители смогут воочию увидеть, как реализуют концепцию новой украинской школы в Первой столице.



«В рамках Новой украинской школы мы оборудовали наши кабинеты удобной для детей мебелью. Для игр, для учебы, для проведения групповых и индивидуальных форм работы. Также нас обеспечили необходимым дидактическим материалом и техническими средствами обучения, а именно ноутбуком для учителя, устройством и ламинатором», – рассказала заместитель директора по учебно-воспитательной работы в начальной школе Анжелика Сиренко.



Теперь классы для первоклассников разделят на 4 ячейки - математический, естественный, художественный, а также чтения и письма. В них находятся все необходимые предметы и материалы, которыми дети смогут пользоваться на уроках и во внеурочное время. И все в классах расположены таким образом, чтобы первоклассники брали все, что им только заблагорассудится. Это сделано для того, чтобы у ребенка был интерес к обучению и саморазвитию.



«В начале учебного года учителя обязательно познакомят детей с учебными центрами, покажут им, как применяют различные материалы, произведут совместные правила работы в учебных центрах. Постепенно эти материалы будут дополняться, изменяться в зависимости от темы уроков», – объяснила Анжелика Сиренко.



Также в рамках концепции новой украинской школы в лицее внедряют и динамические перерывы. Для отдыха детей в коридоре создали игровой центр. Там первоклассники смогут не только побегать и попрыгать, но и поиграть в развивающие игры. Так, дети будут не только развлекаться, но и закреплять те знания, которые они получили на уроке. Первоклассники в игровой форме смогут составлять слова, посчитать, порисовать и повторить написание букв и цифр.



«Мы надеемся, что новое образовательное пространство - это отличный шанс каждому учителю проявить свои творческие фантазии и создать класс своей мечты, в котором будет удобно каждому малышу. Мы для этого сделали все возможное соответствии с государственным стандартом Новой украинской школы», – говорит Анжелика Сиренко.