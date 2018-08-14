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14.08.2018  17:02   

В 25-й школе Московского района город строит огромный стадион

С начала школьных каникул территория школы №25 в 607 микрорайоне, а это около гектара, превратилась в настоящую строительную площадку.


// Городской Дозор

Школа вошла в список тех 26 учебных заведений, для которых в этом году город строит спортивные стадионы. И проект, который здесь воплощается в жизнь, больше напоминает спортивно-развлекательный комплекс под открытым небом, возводимый не только для воспитанников 25-й школы и всех соседних учебных заведений, но и для всех жителей микрорайона. Поэтому здесь есть зоны для занятий спортом различных направлений.

«Проектом предусмотрено два футбольных поля. Одно – с искусственным покрытием, второе – с естественным покрытием. С левой стороны будет детская площадка, баскетбольное и волейбольное поле. С правой стороны, за футбольным полем с искусственным покрытием, у нас площадка для тенниса и площадка для армрестлинга», – рассказала директор школы №25 Наталья Черкасова.

Футбольное поле с искусственным покрытием, баскетбольная и волейбольная площадки уже готовы. Разметка нанесена и на беговой дорожке. Подрядчики заканчивают укладку декоративной плитки на склонах стадиона. Скоро, говорят, приступят к монтажу резинового покрытия в детском комплексе, являющимся также частью проекта. Возле школы спецтехника работает еще на одной площадке.

«На территории школьного двора, на маленьком стадионе, который тоже у нас есть, близится к завершению постройка полосы препятствий. Она тоже пока у нас в районе единственная. И на уроках мальчишки будут профессионально готовиться. И весь район, и все учителя с юношами смогут уже пользоваться этой полосой препятствий, потому что она у нас в районе уникальна. Она профессиональная, со всеми необходимыми препятствиями. На территории школы у нас будет еще установлен комплекс для деток начальной школы. Для деток, которые посещают группу продленного дня. А также для мамочек и бабушек микрорайона», – рассказала Наталья Черкасова.

Параллельно с подрядчиками, несмотря на отпуск, свою лепту в обновление территории 25-й школы решили внести и преподаватели.

«Как же можно быть в стороне от таких важных событий. Мы этого ждали очень много лет. Мы очень рады, что у нас наконец будет такой замечательный стадион. Надеемся, самый лучший в Московском районе, и дай Бог самый лучший в городе Харькове. Поэтому, как можно быть равнодушным. Поэтому только все вместе, только дружно», – сообщила заместитель директора по учебно-воспитательной работе Евгения Владимировна.

«Мы вот красили столбы, можете обратить внимание, в цвет радуги. Сейчас мы облагораживаем школу, клумбы чистим.  Также выполняем очень много работы внутри школы. Мы ее убираем и вымываем. Чтобы пришли наши детки и были рады», – рассказала учитель английского языка Екатерина Евгеньевна

Как только подрядчики установили новое снаряжение и обустроили площадки, местные ребятишки охотно стали испытывать спортивную инфраструктуру на удобство.

«Мы участвуем в соревнованиях. А вот тут теперь появилась возможность  играть, чтобы тренироваться и летом. Потому что летом у нас нет тренировок, а теперь можно спокойно здесь играть и оттачивать свое мастерство. Ну, и в целом очень круто. Потому, что таких лазилок, ворот нигде нет в Харькове. Потому, что такое количество футбольных полей очень впечатляет», – рассказал 12-летний Дмитрий.

«Было огромное поле. Но на нем почему-то никто не играл в футбол. Вот собак выгуливали и дети гуляли. А сейчас мне нравится, то что здесь происходит. потому, что здесь и футбольное, и волейбольное, и баскетбольное, и теннисные столы. Я считаю, что дети теперь не будут с колонками по подворотням, как говорится, ходить, а будут приходить на спортивный стадион и заниматься спортом. Это сейчас модно, престижно. И я очень рада, что у нас такой  стадион делается на конец-то», – рассказала местная жительница Татьяна.

«Приятно даже посмотреть. Вот оно и дизайн и эстетика, то есть поработали люди не просто, чтобы поставить галочку. Да сюда придти, просто отдохнуть, людям доставит удовольствие. И это хорошо, что обещания не проходят бесследно», – радуется местный житель Вячеслав Александрович.

Чтобы новый учебный год в 25-й школе был начат с чистого листа, сейчас полным ходом идут работы и в здании школы.

«Здесь идут капитальные ремонтные работы входной группы. За городские бюджетные деньги, это тоже город нам помогает. Поэтому мы очень благодарны городским властям, что они подумали и о школе. Потому что мы не можем выглядеть хуже, чем самый красивый, самый  большой, самый-самый стадион. Входная группа, делается крыльцо капитально. Делается капитально вестибюль школы. Поэтому и школа будет соответствовать красивому новому стадиону», – рассказала директор школы №25 Наталья Черкасова.

Сам многофункциональный стадион пока готов уже на 80%. Любителей спорта примет с сентября.

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Тэги:  школьный стадион, харьков
 
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