15.08.2018 21:07

Первый звонок в школах Харькова прозвенит 3 сентября

Начало нового учебного года переносится. Праздничные мероприятия, всегда проходили 1-го сентября, в этом году устроят только 3-го числа.



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Именно потому, что праздник Дня знаний приходится на выходные, по многочисленным просьбам родителей его и было решено перенести на понедельник.



В этот день учеников поздравят с началом нового учебного года, после чего сразу начнутся занятия.



«В этом году у нас действительно неординарное начало нового учебного года. 1 сентября у нас в субботу. В данном случае считаю, что Министерство образования и науки поступило абсолютно правильно, заявив о том, что на местах каждый должен решать сам проводить этот праздник – 1 или 3 сентября. Мы посоветовплись и решили ориентироваться на пожелания родителей. Мы их проанализировали и всё-таки решили, что мы дадим возможность родителям с детьми провести спокойно выходные дни, и праздник проведём 3 сентября и сразу начнём учебный процесс» рассказала директор Департамента образования Харьковского горсовета Ольга Деменко.



В первый раз за школьные парты в этом году в Харькове сядут более 13 тысяч первоклассников. Их ждет 12 лет обучения и возможность первыми осваивать "Новую украинскую школу".



Ведь именно с этого учебного года стартует грандиозный образовательный проект в масштабах Украины по внедрению современных и качественных подходов в образовании.



Эти классы еще пустые, но практически готовы к приему первоклассников. Ведь по требованиям Министерства образования в Новой украинской школе все должно быть по-новому. Первоклашки осваивают тот же учебный материал, и их предшественники, но другим способом - через игру, творческие задания, моделирование ситуаций.



И вообще, как отмечают в профильном министерстве, новая украинская школа - это школа, в которую приятно ходить ученикам. Поэтому она должна быть комфортной и оснащена всем необходимым.



«Министерство образования и науки помогает нам не только словом, но и делом. В этом году 22 миллиона выделено из государственного бюджета и 10 миллионов из бюджета Харькова. Управления образования уже провели тендеры на закупку мебели, компьютерной техники, дидактических материалов именно для первых классов Новой украинской школы. Это должны получить все первые классы. Этот вопрос на особом контроле городского головы Геннадия Кернеса», – рассказала Ольга Деменко.



Переоснащению подлежат почти 450 классов, которые будут принимать первоклашек Харькова. Тем более, что их в этом году рекордное количество - более 13 000, что на 700 учеников больше, чем в прошлом году.



«Мы приятно удивлены таким количеством первоклассников. Все учителя, которые будут работать в Новой украинской школе, а это обязательное требование министрерства, прошли специальную курсовую переподготовку для того, чтобы работать по новым программам. Я вам скажу, что по школам у нас нет проблем по размещению первых классов», – уточнила Ольга Деменко.



Поэтому места хватает всем, констатируют в Департаменте образования. Уже даже подсчитали, что в первых классах будет около 28-30 учеников, впрочем каждый будет иметь свое рабочее место и индивидуальное внимание учителя.