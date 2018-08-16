16.08.2018 10:32

Уже с нового учебного года директоров школ будут отбирать на конкурсе

Закон «Об образовании» предусматривает и еще одно новшество. Директор школы избирается на конкурсной основе. Поэтому, все желающие занять руководящую должность должны будут пройти тестирование и представить свою презентационную программу развития школы. И возглавить ее смогут только в случае победы. Кроме того один человек сможет быть на этой должности не более двух сроков.



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Уже с этого нового учебного года назначения на вакантные должности директоров школ могут видбуватится по новым правилам. А именно, в случае окончания контракта с действующим руководителем учреждения, в следующем выбирать по конкурсу. Минобразования уже разработал и представил на места новые положения отбора. Согласно которым, чтобы стать директором школы необходимо иметь не менее трех лет стажа, так, считают в министерстве, включается зеленый свет для молодых и перспективное педагогов. Кроме того, необходимо будет пройти своеобразный экзамен, состоящий из трех этапов, первый из которых теоретически на знание нормативно-правовой базы.



«Конкурсная комиссия должна подготовить не менее 100 тестов. И претендент на замещение вакантной должности должен за 20 минут ответить на 20 тестов. Если же он ответил на 11 и меньше вопросов, то он дальше не проходит на конкурс. Ситуационное задание - это уже связано с опытом, психологией, знанием педагогики. И третий этап – готовят своеобразную презентацию как проект развития данной школы», – рассказала директор Департамента образования Харьковского городского совета Ольга Деменко.



Меняются и сроки действия самих контрактов с директорами школ - победителями конкурса. Да и занимать должность руководителя более двух сроков подряд в одном заведении нельзя.



«Тот, кто впервые победил в конкурсе, он назначается на два года, а второй раз это уже на 6 лет. А тот, кто уже работал директором, тоже может быть два срока, но по 6 лет. Это серьёзная преференция, я считаю», – объяснила Ольга Деменко.



Первый конкурс на должность директора школы, рассчитывают в Департаменте образования, может произойти в ближайшее время. В случае, если новые положения конкурса будут утверждены депутатами на сессии горсовета.