15.08.2018 18:40

Харьковскмй ВУЗ стал лидером во «Внешняя политика Европейского Союза»

Каразинский университет стал единственным победителем в конкурсе Программы Европейского Союза Эразмус+ по направлению Жан Моне среди проектов по содействию европейским исследованиям среди высших учебных заведений Восточной Украины и получил шанс реализовать проект «Внешняя политика Европейского Союза» ( “The Foreign Policy of the European Union”) на базе факультета международных экономических отношений и туристического бизнеса. Проектная заявка, поданная от университета, оценена конкурсной комиссией в 95 баллов из 100 возможных.



Университет имени Каразина

В состав команды вошли координатор проекта, кандидат юридических наук, доцент кафедры конституционного и муниципального права Алина Червяцова, руководитель рабочей группы, кандидат юридических наук, заведующий кафедрой международных отношений, международной информации и безопасности Людмила Новикова, и члены рабочей группы: доцент кафедры международных отношений, международной информации и безопасности Елена Доценко, доцент кафедры международных экономических отношений Валерий Резников.

Подробнее о результатах конкурса можно узнать по ссылке.

Справка. Целью направления Жан Моне в рамках программы ЕС Эразмус+ является активизация евроинтеграционного дискурса, содействие совершенствованию евроинтеграционных исследований, привлечение высших учебных заведений к исследованию евроинтеграционных процессов, распространение идей объединенной Европы путем стимулирования преподавательской и исследовательской деятельности. Проекты Жан Моне в сфере европейских исследований реализуются в более чем сорока учреждениях высшего образования, неправительственных организациях и научно-исследовательских учреждениях Украины.