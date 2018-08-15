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15.08.2018  18:40   

Харьковскмй ВУЗ стал лидером во «Внешняя политика Европейского Союза»

Каразинский университет стал единственным победителем в конкурсе Программы Европейского Союза Эразмус+ по направлению Жан Моне среди проектов по содействию европейским исследованиям среди высших учебных заведений Восточной Украины и получил шанс реализовать проект «Внешняя политика Европейского Союза» ( “The Foreign Policy of the European Union”) на базе факультета международных экономических отношений и туристического бизнеса. Проектная заявка, поданная от университета, оценена конкурсной комиссией в 95 баллов из 100 возможных.


Университет имени Каразина

 

В состав команды вошли координатор проекта, кандидат юридических наук, доцент кафедры конституционного и муниципального права Алина Червяцова, руководитель рабочей группы, кандидат юридических наук, заведующий кафедрой международных отношений, международной информации и безопасности Людмила Новикова, и члены рабочей группы: доцент кафедры международных отношений, международной информации и безопасности Елена Доценко, доцент кафедры международных экономических отношений Валерий Резников.

Подробнее о результатах конкурса можно узнать по ссылке.

Справка. Целью направления Жан Моне в рамках программы ЕС Эразмус+ является активизация евроинтеграционного дискурса, содействие совершенствованию евроинтеграционных исследований, привлечение высших учебных заведений к исследованию евроинтеграционных процессов, распространение идей объединенной Европы путем стимулирования преподавательской и исследовательской деятельности. Проекты Жан Моне в сфере европейских исследований реализуются в более чем сорока учреждениях высшего образования, неправительственных организациях и научно-исследовательских учреждениях Украины.

Тэги:  университет, харьков, лидер, моне, «внешняя политика европейского союза»
 
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