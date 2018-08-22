Образовательная реформа в Харькове усиливается «Новым образовательным пространством»

«Проектом - Новый образовательное пространство - мы усиливаем реформу образования, стремимся изменить школьную среду.» Об этом на образовательном форуме заявил Вице-премьер-министр - Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.
Вице-премьер-министр убежден, что цель создания Нового образовательного пространства (НОП) - обеспечить школы современным оборудованием, внедрить энергоэффективность и безбарьерность, создать мотивирующий дизайн школьной среды как извне, так и внутри. Ведь это мотивировать детей учиться и получать всестороннее развитие.
«Три года назад, когда мы провели в Украине финансовую децентрализацию и передали средства на места, общины стали финансово независимыми», - подчеркнул сегодня на официальной странице ведомства чиновник.
Как сообщила заместитель Харьковского городского головы - директор Департамента бюджета и финансов Татьяна Таукешева, из государственного бюджета на модернизацию и обновление материально-технической базы профессионально-технических учебных заведений поступила субвенция в размере 0,6 млн грн, а из областного бюджета предусмотрена следующая субвенция:
На сессии 20 июня депутаты увеличили расходы бюджета города на софинансирование субвенции из государственного бюджета на «Новую украинскую школу» в размере 6,7 млн грн.
Из областного бюджета предусмотрена субвенция на обеспечение качественным, современным и доступным средним образованием «НУШ» - 22,2 млн грн.
Харьковским горсоветом расходы на текущий и капитальный ремонт в учреждениях образования были увеличены на 5,5 млн грн. На приобретение мебели для классных кабинетов школ и мягкого инвентаря для вновь открывающихся групп в детсадах было предусмотрено 0,4 млн грн.
День обещает принести массу положительных эмоций. Звезды советуют провести его в приятной компании, собрать друзей у себя или напроситься к кому-нибудь в гости.
Утренние облака в Харькове продержатся недолго, днем и вечером ожидается ясная погода. Без осадков.
Ежегодно 22 августа проходит Всеукраинский День памяти работников органов внутренних дел, которые погибли при исполнении служебных обязанностей.
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