22.08.2018 13:05

Образовательная реформа в Харькове усиливается «Новым образовательным пространством»

«Проектом - Новый образовательное пространство - мы усиливаем реформу образования, стремимся изменить школьную среду.» Об этом на образовательном форуме заявил Вице-премьер-министр - Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.



фото с августовского форума учителей

Вице-премьер-министр убежден, что цель создания Нового образовательного пространства (НОП) - обеспечить школы современным оборудованием, внедрить энергоэффективность и безбарьерность, создать мотивирующий дизайн школьной среды как извне, так и внутри. Ведь это мотивировать детей учиться и получать всестороннее развитие.

«Три года назад, когда мы провели в Украине финансовую децентрализацию и передали средства на места, общины стали финансово независимыми», - подчеркнул сегодня на официальной странице ведомства чиновник.

Как сообщила заместитель Харьковского городского головы - директор Департамента бюджета и финансов Татьяна Таукешева, из государственного бюджета на модернизацию и обновление материально-технической базы профессионально-технических учебных заведений поступила субвенция в размере 0,6 млн грн, а из областного бюджета предусмотрена следующая субвенция:

- обеспечение качественным, современным и доступным средним образованием «Новая украинская школа» - 22,2 млн грн;

- предоставление государственной поддержки лицам с особыми образовательными потребностями - 0,9 млн грн;

- на выполнение комплексной программы «Развитие местного самоуправления в Харьковской области на 2017-2021 годы» для софинансирования мини-проектов - победителей областного конкурса мини-проектов развития территориальных громад «Вместе в будущее» в 2018 году - 0,5 млн грн.

На сессии 20 июня депутаты увеличили расходы бюджета города на софинансирование субвенции из государственного бюджета на «Новую украинскую школу» в размере 6,7 млн грн.

Из областного бюджета предусмотрена субвенция на обеспечение качественным, современным и доступным средним образованием «НУШ» - 22,2 млн грн.

Харьковским горсоветом расходы на текущий и капитальный ремонт в учреждениях образования были увеличены на 5,5 млн грн. На приобретение мебели для классных кабинетов школ и мягкого инвентаря для вновь открывающихся групп в детсадах было предусмотрено 0,4 млн грн.