22.08.2018 19:29

Геннадий Кернес открыл детский сад в Шевченковском районе (ФОТО)

Новый детский сад №230 «Лесная сказка» открыли 22 августа на улице Тобольской, 65.



// city.kharkov.ua

В открытии детского сада приняли участие Харьковский городской голова Геннадий Кернес и народный депутат Украины Валерий Писаренко. С завтрашнего дня там начнут работать первые три группы для 80 детей – ясельная группа и две группы раннего и дошкольного возраста.



Детский сад был очень нужен в микрорайоне. С такой просьбой к Харьковскому городскому голове обращались на приемах горожане. Планы удалось реализовать после того, как районное управление социальной защиты, которое ранее занимало помещение, переехало в «Прозрачный офис». Тогда было принято соответствующее решение на сессии городского совета, и начались ремонтные работы.



На открытии Геннадий Кернес сообщил, что здание удалось восстановить полностью. В нем капитально отремонтировали все сети, кровлю, фасад, установили новые окна.



«Восстановили, но не как было, а как должно быть. Все новое – кухня, прачечная, медпункт. Думаю, на место в таком детсаде будет много желающих, и мы постепенно будем добавлять группы, насколько позволяет его помещение. Уже завтра малыши отправятся сюда, в новую жизнь, играть и развиваться. А родители смогут планировать жизнь и быть уверенными, что дети в безопасности, тепле и уюте и с пользой проводят время», - сказал Геннадий Кернес.



При входе в детский сад сделали холл, где родители смогут посидеть и подождать детей, на кухне установили новое оборудование, в группах поставили современную мебель - кроватки, столы со стульями, полки, которые заняли разные развивающие игрушки. За благотворительные средства, перечисленные городским головой, для детей приобретут ноутбук, музыкальный центр, телевизор и холодильник. А в следующем году там планируют открыть отдельный музыкальный зал.



«Я благодарю всех, кто строил и помогал, участвовал в жизни садика, особенно коллектив и родителей. Знаю, что ваша директор Валерия Олеговна – музыкант, надеюсь, так вам и будет работаться – с песней. Самое главное, чтоб ребята ходили сюда с удовольствием, не болели, росли и развивались, чтоб им было здесь хорошо, как дома», - сказал Геннадий Кернес.



Уже сегодня дети начали осваиваться во дворе «Лесной сказки», испытывать новые игрушки. Там для них установили четыре крытых павильона и три игровые площадки с разными качелями, песочницами и горками. Также есть небольшая спортивная площадка с подвесными лестницами. На территории высадили цветы, установили новое освещение.



Отметим, что здание по ул. Тобольской, 65 было построено в 1970 году изначально под детский сад, но из-за ненадобности его передали Дому детского творчества. Потом часть помещений арендовал Областной лечебно-физкультурный диспансер, а с 2003 года там работало районное управлению труда и социальной защиты.



Напомним, что также этой весной и летом в детских садах №108 и 6 открыли после капитальных ремонтов бассейны.



