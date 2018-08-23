Патрульные и школьные офицеры полиции готовятся к новому учебному году (ФОТО)

Харьковские патрульные совместно с представителями Минюста и общественных организаций обсудили план мероприятий по предотвращению проявлений буллинг.
Накануне учебного года состоялась встреча харьковских школьных офицеров полиции с представителями Главного территориального управления юстиции в Харьковской области и общественных организаций. Темой встречи стало проведение мероприятий "Стоп буллинг» в рамках Всеукраинской акции "Я имею право".
Патрульные, общественность и представители Минюста обсудили совместное проводення ряда мероприятий, направленных на информирование населения о буллинг и предотвращения и решения проявлений буллинг.
Напомним, что буллинг (травля) - это случаи жесткого и агрессивного поведения детей к сверстникам.
К слову, школьные офицеры Управления патрульной полиции в Харьковской области, работая со школьниками, родителями и учителями, всегда рассказывают необходимую информацию по предупреждению возникновения конфликтов в детской среде, а также пути их решения.
День нестандартных решений. Воспользуйтесь этим, чтобы посмотреть на привычные вещи под новым углом. Сами же дела обещают даваться легче обычного.
Туманное утро сменит солнечный день, небо все время будет ясным. Без осадков.
Сегодня харьковские парки, скверы, площади и просто дворики превратятся в праздничные площадки – День города бывает только раз в году.
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