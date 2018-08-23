23.08.2018 11:20

Патрульные и школьные офицеры полиции готовятся к новому учебному году (ФОТО)

Харьковские патрульные совместно с представителями Минюста и общественных организаций обсудили план мероприятий по предотвращению проявлений буллинг.



// фото патрульной полиции Харькова

Накануне учебного года состоялась встреча харьковских школьных офицеров полиции с представителями Главного территориального управления юстиции в Харьковской области и общественных организаций. Темой встречи стало проведение мероприятий "Стоп буллинг» в рамках Всеукраинской акции "Я имею право".

Патрульные, общественность и представители Минюста обсудили совместное проводення ряда мероприятий, направленных на информирование населения о буллинг и предотвращения и решения проявлений буллинг.

Напомним, что буллинг (травля) - это случаи жесткого и агрессивного поведения детей к сверстникам.

К слову, школьные офицеры Управления патрульной полиции в Харьковской области, работая со школьниками, родителями и учителями, всегда рассказывают необходимую информацию по предупреждению возникновения конфликтов в детской среде, а также пути их решения.