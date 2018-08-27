27.08.2018 19:51

Лучших педагогов Харькова наградят до начала учебного года

В Харькове пройдет городская педагогическая конференция.



// city.kharkov.ua

Мероприятие состоится 30 августа в Харьковском национальном театре оперы и балета им. Лысенко.



В конференции примут участие руководители и педагоги учреждений образования города, представители городского родительского совета и ученического самоуправления, ректоры высших учебных заведений, а также директора профильных департаментов и управлений Харьковского городского совета.



Тема конференции «Об итогах развития образования города Харькова в 2017/2018 учебном году и приоритетных задачах на 2018/2019 учебный год в условиях становления Новой украинской школы».



В ходе пленарного заседания будут рассмотрены вопросы, связанные с организацией эффективной работы учреждений образования по обучению, развитию и воспитанию подрастающего поколения в условиях реформирования украинской школы.



Также в рамках мероприятия будут награждены лучшие педагоги города.