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27.08.2018  19:51   

Лучших педагогов Харькова наградят до начала учебного года

В Харькове пройдет городская педагогическая конференция.


// city.kharkov.ua

Мероприятие состоится 30 августа в Харьковском национальном театре оперы и балета им. Лысенко.

В конференции примут участие руководители и педагоги учреждений образования города, представители городского родительского совета и ученического самоуправления, ректоры высших учебных заведений, а также директора профильных департаментов и управлений Харьковского городского совета.

Тема конференции «Об итогах развития образования города Харькова в 2017/2018 учебном году и приоритетных задачах на 2018/2019 учебный год в условиях становления Новой украинской школы».

В ходе пленарного заседания будут рассмотрены вопросы, связанные с организацией эффективной работы учреждений образования по обучению, развитию и воспитанию подрастающего поколения в условиях реформирования украинской школы.

Также в рамках мероприятия будут награждены лучшие педагоги города.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  конференция, педагоги, харьков
 
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