28.08.2018 15:01

Детям льготных категорий город вручил полезные подарки к школе (ФОТО)

28 августа в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького прошел праздник, посвященный Дню знаний, для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.



// city.kharkov.ua

В мероприятии приняли участие заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан, директора департаментов, депутаты городского совета, председатели районных администраций, а также первоклассники и ученики начальной школы льготных категорий, их опекуны и воспитатели.



Вице-мэр поздравила школьников с началом учебного года и пожелала здоровья и успешной учебы. Вместе с депутатами и главами районов Светлана Горбунова-Рубан вручила детям рюкзаки от Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.



«Я убеждена, что семья и громада, у которых есть традиции, обречены на успех и развитие. Именно поэтому мы уже много лет в канун Дня знаний организовываем для детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения, праздник и дарим им подарки. К сожалению, сегодня в Харькове 120 таких детей - учеников младшей школы, это много, но тем не менее каждый ребенок в зоне нашего внимания, в зоне внимания их опекуны и приемные родители. Мы стараемся все вместе заниматься этими детьми. Городской голова Геннадий Кернес подарил детям школьные портфели, а главы районов постарались наполнить их всем необходимым», - отметила Светлана Горбунова-Рубан.



Ученица 4-го класса Юлия принимает участие в празднике уже четвертый год. «Мне очень нравится сегодняшний праздник. Здесь дарят классные портфели, я с таким ходила в школу два года, и он как новый. Сегодня мне подарили новый портфель, а в нем - альбом, тетрадки и разные канцелярские принадлежности», - сказала девочка.



Праздник прошел при поддержке депутатов городского совета. «Детей всегда нужно радовать и дарить им наше внимание. Если мы не будем показывать им пример, что надо делать добрые дела, хранить историю, они не научатся этому. Воспитание подрастающего поколения - это огромный труд, и мы стараемся помочь опекунам таких детей, их преподавателям и приемным родителям», - отметил депутат горсовета Габриел Михайлов.



После вручения подарков дети поиграли с аниматорами, покатались по парку на паровозике, их угостили мороженым.



Отметим, всего на учете Департамента служб по делам детей Харьковского городского совета состоят 1830 детей, среди которых 1360 детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения, и 470 детей, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах. Из них под опекой/попечительством воспитываются 976 детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения, 256 детей живут в приемных семьях и детских домах семейного типа.

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