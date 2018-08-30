30.08.2018 13:31

Игорь Терехов: Достижения харьковских школьников – результат профессионализма учителей

На городской педагогической конференций, которая прошла сегодня, 30 августа, в Харьковском национальном театре оперы и балета им. Лысенко, харьковских учителей поздравили с новым учебным годом.



// city.kharkov.ua

В конференции приняли участие первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов, директор Департамента образования Ольга Деменко, главы и заместители председателей райадминистраций, представители районных управлений образования, ректоры высших учебных заведений, педагоги, члены городского родительского совета и представители ученического самоуправления. Тема конференции: «Об итогах развития образования города Харькова в 2017/2018 учебном году и приоритетных задачах на 2018/2019 учебный год в условиях становления Новой украинской школы».



Первый вице-мэр поздравил всех присутствующих с началом нового учебного года и отметил высокие достижения харьковских школьников по итогам минувшего учебного года.



«Мы с вами можем гордиться тем, что результаты Харькова с каждым годом становятся все весомее – в 2017-2018 учебном году наши ребята одержали 8 блестящих побед на международных олимпиадах по математике, физике и химии и привезли 3 золотые и 5 серебряных медалей. Учитывая такие высокие достижения харьковских школьников, мы можем смело говорить о нашем весомом вкладе в формирование позитивного имиджа государства на международной арене. Я поздравляю всех ребят с победами, вы – гордость Харькова и Украины, и благодарю педагогов – это результат вашего профессионализма и умение раскрыть таланты учеников», – отметил Игорь Терехов.



Первый вице-мэр вручил лучшим педагогам Харькова Почетные грамоты Харьковского городского совета и Благодарности городского головы.



Игорь Терехов также отметил, что в этом учебном году город ставит перед сферой образования ряд задач, ключевая из которых – это усиление качества образования во всех учебных учреждениях Харькова.

«Необходимо также активно внедрять мероприятия в сфере повышения уровня безопасности в школах. Работа с внебюджетными средствами должна проводиться прозрачно и добровольно. Также необходимо усилить контроль за качеством питания в детсадах и школах. И особый акцент мы ставим на построении эффективного диалога между преподавателями и родителями. Выполнение всех этих задач позволит поднять систему образования Харькова на новый качественный уровень», – подчеркнул Игорь Терехов.



В ходе конференции директор Департамента образования Ольга Деменко отметила, что особое внимание в этом учебном году будет сконцентировано на первых классах Новой украинской школы.



«С 1 сентября они будут учиться по новым государственным стандартам начальной школы, изменятся содержание и методики преподавания, в связи с чем должен измениться и сам учитель. Первый месяц обучения для новичков – адаптивный, это время для того, чтобы маленькие ученики полюбили школу. Первый класс будет без тяжелых рюкзаков и домашних заданий. Ключевыми лицами реформы среднего образования являются педагоги, поэтому учителя, которые будут преподавать в начальных классах, прошли курсы повышения квалификации», – сообщила Ольга Деменко.



По ее словам, в этом году в первые классы в Харькове пойдут 13,5 тыс. детей, что на 600 первоклассников больше, чем в прошлом году.



«Уважаемые коллеги, хочу поблагодарить каждого из вас за вклад в положительные изменения, благодаря которым сегодня система образования Харькова неуклонно приближается к мировым образовательным стандартам. Поздравляю всех с новым учебным годом и желаю вам сил и вдохновения», – сказала Ольга Деменко.



После торжественного открытия прошло пленарное заседание, на котором педагоги рассмотрели вопросы, связанные с организацией эффективной работы учреждений образования по обучению, развитию и воспитанию подрастающего поколения в условиях реформирования украинской школы.