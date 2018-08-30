30.08.2018 14:02

Игорь Терехов: Развитие образования – это инвестиция в будущее

Из года в год город укрепляет материальную базу системы образования.



// city.kharkov.ua

Об этом на городской педагогической конференции, посвященной началу нового учебного года, сообщил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.



«Вы знаете, что от года в год мы укрепляем нашу материальную базу системы образования, строятся новые стадионы. В частности, в этом году будет построено 27 новых стадионов – 11 в детских садах, остальные в школах. Это очень важно, потому что это гармоническое развитие личности, гармоничное развитие ребенка, физическое развитие, интеллектуальное развитие», – рассказал первый вице-мэр

Игорь Терехов также отметил, что в этом году город продолжает работать над безопасностью учебных учреждений.

«Впервые по инициативе Харьковского городского головы будут выделены деньги из бюджета, и мы возьмем полностью под физическую охрану за счет средств города Харькова, харьковского городского бюджета все школы города Харькова. Это очень важно, если раньше это была только одна тревожная кнопка, то жизнь вынуждает нас сегодня защищать школы. И мы устанавливаем видеонаблюдение на всех школах, видеонаблюдение будет установлено во всех школах в 2019 году. Сегодня мы сделали 115 школ, остальные будем делать в следующем году», – сообщил он.