30.08.2018 15:08

Полицейские и кинологи провели совместный тренинг для детей в специнтернате

КП «Центр обращения с животными» продолжает развивать социально - образовательный проект «Уроки доброты». Разработчики проекта ставили перед собой цели привить детям гуманное и ответственное отношение к животным, обучить их правилам общения с собаками.



http://animals.kharkov.ua

// урок доброты

В течение шести месяцев текущего года проект продолжал работать в двух форматах:

- выездной - кинологи с собаками посещали общеобразовательные и специализированные заведения и общались с детьми;

- экскурсии - на базе КП «Центр обращения с животными» (с перерывом на летние школьные каникулы).

Под занавес летних каникул кинологом предприятия Петром Полященко в Областном детском психоневрологическом санатории № 1 проведен очередной выездной "Урок доброты" совместно с полицейскими Управления патрульной полиции в Харьковской области.

Областной психоневрологический санаторий № 1 принимает на оздоровление детей в возрасте от 5-ти до 18-ти лет с определенными заболеваниями, в том числе, детей-сирот, лишенных родительской опеки и детей из неблагополучных семей. Для таких детей постановка гуманного отношения к окружающим и животным является приоритетом как для воспитателей, так и для полицейских.

И если во время проведения предыдущих «Уроков доброты» ребята под руководством кинолога учили правила общения с собаками и выгула, то уже в этот раз - разбирали принципы дрессировки собак через пищевое подкрепление, учили как с помощью команды «да» обозначать, что именно хотят от собаки и за какое поведение ее следует поощрять угощением.

Подводя промежуточные итоги работы по проекту за 6-ть месяцев можно уверенно сказать, что он успешен, востребован среди детей, приносит как массу положительных эмоций так и полезную информацию и опыт.