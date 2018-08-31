В честь «новоиспеченных» студентов в харьковском храме пройдет божественная литургия (ФОТО)

30 августа 2018 года, состоялась заключительная часть вступительных экзаменов в Харьковскую духовную семинарию.
По окончании экзаменов под председательством ректора ХДС митрополита Харьковского и Богодуховского Онуфрия состоялось заседание Ученого совета Харьковской духовной семинарии, на котором были подведены итоги вступительных экзаменов.
Открытие нового 2017/18 учебного года состоится 1 сентября. Божественная литургия по этому поводу пройдет в Свято-Озерянском храме Свято-Покровского мужского монастыря.
Торжественный акт, посвященный началу учебного года состоится в 10:00 в актовом зале Архиерейской резиденции.
Звезды обещают насыщенный эмоциями день. Если хотите обратить на себя внимание и добиться успеха, старайтесь поменьше скромничать.
Лето прощается с нами аномальной жарой: синоптики обещают до 34 градусов тепла днем, солнце и никаких осадков. Сохраняется очень высокая пожарная опасность
С легкой подачи блогеров-«нумерологов», углядевших в числе 3108 английское слово «Blog», сегодня отмечается День блога.
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