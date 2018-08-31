31.08.2018 11:34

В честь «новоиспеченных» студентов в харьковском храме пройдет божественная литургия (ФОТО)

30 августа 2018 года, состоялась заключительная часть вступительных экзаменов в Харьковскую духовную семинарию.



// фото харьковской духовной семинарии

По окончании экзаменов под председательством ректора ХДС митрополита Харьковского и Богодуховского Онуфрия состоялось заседание Ученого совета Харьковской духовной семинарии, на котором были подведены итоги вступительных экзаменов.

Открытие нового 2017/18 учебного года состоится 1 сентября. Божественная литургия по этому поводу пройдет в Свято-Озерянском храме Свято-Покровского мужского монастыря.



Торжественный акт, посвященный началу учебного года состоится в 10:00 в актовом зале Архиерейской резиденции.