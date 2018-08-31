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31.08.2018  15:39   

С сегодняшнего дня начал действовать новый порядок создания групп продленного дня в школах

Соответствующий приказ МОН, зарегистрированный в Минюсте, сегодняшнего дня вступил в силу.


//продленка

Главными новшествами порядка является то, что он предусматривает лучшие условия для детей и впервые дает возможность открывать инклюзивные группы.

Так, если раньше группы можно было комплектовать из учеников не менее 4-х возрастных категорий, то сейчас разница в возрасте учеников одной группы не может превышать 2-х лет. Такое изменение позволит обеспечить комфортные условия для детей, учитывая их индивидуальные психологические различия и физическое развитие.

Решение о создании и работе групп продленного дня принимают учредители школ по письменным обращениям родителей или иных законных представителей учащихся. Для этого в школе также должна быть соответствующая материально-техническая база и условия для питания. Для первоклассников могут создавать условия для сна.

Зачислять детей в группы можно в течение всего учебного года.

Находиться в группе продленного дня ученики имеют не более 6:00 в день. Режим их работы должен включать:

  •    прогулки на открытом воздухе продолжительностью не менее полутора часов для учащихся начальных классов;
  •     питания продолжительностью не менее 30 минут
  •     выполнение домашних заданий (при наличии) продолжительностью не более 1:00;
  •     проведение спортивно-оздоровительных занятий продолжительностью не менее 1:00;
  •     физкультминутки и гимнастику для глаз через каждые 15 минут занятия для учащихся начальных классов.

Наполняемость группы продленного дня не должна превышать 30 детей. Меньшую предельную численность учеников в группе может установить руководитель школы, согласовав это решение с учредителем.

Инклюзивные и специальные группы создают по заявлению родителей или других законных представителей детей.

Наполняемость специальной группы должен быть от 6 до 12 учеников, в зависимости от нозологии.

В инклюзивных группах может быть до 30 детей, однако количество учащихся с особыми образовательными потребностями там должно быть следующим:

  •     1-3 - из числа детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, задержкой психического развития, пониженным зрением или слухом, легкими интеллектуальными нарушениями и тому подобное;
  •     не более 2 - из числа детей слепых, глухих, с тяжелыми нарушениями речи, в том числе с дислексией, расстройствами спектра аутизма, то сложными нарушениями развития или тех, передвигающихся на колясках.

Напоминаем, что с сентября стартует пилот НУШ во вторых классах - участники эксперимента уже получили программы на год по основным предметам.

Тэги:  продленка, харьков, школа, учебник, порядок, количество
 
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