31.08.2018 15:39

С сегодняшнего дня начал действовать новый порядок создания групп продленного дня в школах

Соответствующий приказ МОН, зарегистрированный в Минюсте, сегодняшнего дня вступил в силу.



//продленка

Главными новшествами порядка является то, что он предусматривает лучшие условия для детей и впервые дает возможность открывать инклюзивные группы.

Так, если раньше группы можно было комплектовать из учеников не менее 4-х возрастных категорий, то сейчас разница в возрасте учеников одной группы не может превышать 2-х лет. Такое изменение позволит обеспечить комфортные условия для детей, учитывая их индивидуальные психологические различия и физическое развитие.

Решение о создании и работе групп продленного дня принимают учредители школ по письменным обращениям родителей или иных законных представителей учащихся. Для этого в школе также должна быть соответствующая материально-техническая база и условия для питания. Для первоклассников могут создавать условия для сна.

Зачислять детей в группы можно в течение всего учебного года.

Находиться в группе продленного дня ученики имеют не более 6:00 в день. Режим их работы должен включать:

прогулки на открытом воздухе продолжительностью не менее полутора часов для учащихся начальных классов;

питания продолжительностью не менее 30 минут

выполнение домашних заданий (при наличии) продолжительностью не более 1:00;

проведение спортивно-оздоровительных занятий продолжительностью не менее 1:00;

физкультминутки и гимнастику для глаз через каждые 15 минут занятия для учащихся начальных классов.

Наполняемость группы продленного дня не должна превышать 30 детей. Меньшую предельную численность учеников в группе может установить руководитель школы, согласовав это решение с учредителем.

Инклюзивные и специальные группы создают по заявлению родителей или других законных представителей детей.

Наполняемость специальной группы должен быть от 6 до 12 учеников, в зависимости от нозологии.

В инклюзивных группах может быть до 30 детей, однако количество учащихся с особыми образовательными потребностями там должно быть следующим:

1-3 - из числа детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, задержкой психического развития, пониженным зрением или слухом, легкими интеллектуальными нарушениями и тому подобное;

не более 2 - из числа детей слепых, глухих, с тяжелыми нарушениями речи, в том числе с дислексией, расстройствами спектра аутизма, то сложными нарушениями развития или тех, передвигающихся на колясках.

Напоминаем, что с сентября стартует пилот НУШ во вторых классах - участники эксперимента уже получили программы на год по основным предметам.