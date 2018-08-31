С сегодняшнего дня начал действовать новый порядок создания групп продленного дня в школах

Соответствующий приказ МОН, зарегистрированный в Минюсте, сегодняшнего дня вступил в силу.
Главными новшествами порядка является то, что он предусматривает лучшие условия для детей и впервые дает возможность открывать инклюзивные группы.
Так, если раньше группы можно было комплектовать из учеников не менее 4-х возрастных категорий, то сейчас разница в возрасте учеников одной группы не может превышать 2-х лет. Такое изменение позволит обеспечить комфортные условия для детей, учитывая их индивидуальные психологические различия и физическое развитие.
Решение о создании и работе групп продленного дня принимают учредители школ по письменным обращениям родителей или иных законных представителей учащихся. Для этого в школе также должна быть соответствующая материально-техническая база и условия для питания. Для первоклассников могут создавать условия для сна.
Зачислять детей в группы можно в течение всего учебного года.
Находиться в группе продленного дня ученики имеют не более 6:00 в день. Режим их работы должен включать:
Наполняемость группы продленного дня не должна превышать 30 детей. Меньшую предельную численность учеников в группе может установить руководитель школы, согласовав это решение с учредителем.
Инклюзивные и специальные группы создают по заявлению родителей или других законных представителей детей.
Наполняемость специальной группы должен быть от 6 до 12 учеников, в зависимости от нозологии.
В инклюзивных группах может быть до 30 детей, однако количество учащихся с особыми образовательными потребностями там должно быть следующим:
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