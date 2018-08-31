Детсад в поселке Жуковского открыл логопедическую группу

Группа возобновила свою работу при содействии городской власти и при поддержке фонда «ЮНИСЕФ».
Группа №4 «Калинка» открылась 31 августа в Харьковском детском саду (ясли-сад) № 123 комбинированного типа
22 ребенка будут посещать логопедическую группу, развивать творческие способности, формировать навыки общения со сверстниками и взрослыми.
Открытие группы детского учреждения состоялось при участии председателя Администрации Киевского района Нелли Казанжиевой, которая пожелала детям здоровья и успехов.
В ходе праздничного открытия группы, по традиции Киевского района, на территории учреждения были высажены две ели. Перед гостями с творческими номерами выступили воспитанники детского сада и ученики младших классов школы № 37.
После церемонии открытия родители и дети осмотрели новые помещения группы.
Отметим, в учреждении дошкольного образования № 123 с 2012 года возобновлена работа четырех групп для детей дошкольного возраста. За этот период также проведен капитальный ремонт медицинского кабинета, прачечной, коридора 1-го этажа, кабинета логопеда, установлены четыре детские площадки, два павильона.
Звезды обещают насыщенный эмоциями день. Если хотите обратить на себя внимание и добиться успеха, старайтесь поменьше скромничать.
Осень в городе начнется только по календарю: синоптики по-прежнему обещают 30-градусная жару и полное отсутствие осадков.
С легкой подачи блогеров-«нумерологов», углядевших в числе 3108 английское слово «Blog», сегодня отмечается День блога.
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