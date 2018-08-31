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31.08.2018  16:57   

Детсад в поселке Жуковского открыл логопедическую группу

Группа возобновила свою работу при содействии городской власти и при поддержке фонда «ЮНИСЕФ».


// city.kharkov.ua

Группа №4 «Калинка» открылась 31 августа в Харьковском детском саду (ясли-сад) № 123 комбинированного типа

22 ребенка будут посещать логопедическую группу, развивать творческие способности, формировать навыки общения со сверстниками и взрослыми.

Открытие группы детского учреждения состоялось при участии председателя Администрации Киевского района Нелли Казанжиевой, которая пожелала детям здоровья и успехов.

В ходе праздничного открытия группы, по традиции Киевского района, на территории учреждения были высажены две ели.  Перед гостями с творческими номерами выступили воспитанники детского сада и ученики младших классов школы № 37.

После церемонии открытия родители и дети осмотрели новые помещения группы.

Отметим, в учреждении дошкольного образования № 123 с 2012 года возобновлена ​​работа четырех групп для детей дошкольного возраста. За этот период также проведен капитальный ремонт медицинского кабинета, прачечной, коридора 1-го этажа, кабинета логопеда, установлены четыре детские площадки, два павильона.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  детсад, харьков
 
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