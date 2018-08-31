31.08.2018 16:57

Детсад в поселке Жуковского открыл логопедическую группу

Группа возобновила свою работу при содействии городской власти и при поддержке фонда «ЮНИСЕФ».



// city.kharkov.ua

Группа №4 «Калинка» открылась 31 августа в Харьковском детском саду (ясли-сад) № 123 комбинированного типа



22 ребенка будут посещать логопедическую группу, развивать творческие способности, формировать навыки общения со сверстниками и взрослыми.



Открытие группы детского учреждения состоялось при участии председателя Администрации Киевского района Нелли Казанжиевой, которая пожелала детям здоровья и успехов.



В ходе праздничного открытия группы, по традиции Киевского района, на территории учреждения были высажены две ели. Перед гостями с творческими номерами выступили воспитанники детского сада и ученики младших классов школы № 37.



После церемонии открытия родители и дети осмотрели новые помещения группы.



Отметим, в учреждении дошкольного образования № 123 с 2012 года возобновлена ​​работа четырех групп для детей дошкольного возраста. За этот период также проведен капитальный ремонт медицинского кабинета, прачечной, коридора 1-го этажа, кабинета логопеда, установлены четыре детские площадки, два павильона.