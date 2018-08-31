31.08.2018 18:02

В Новобаварском районе прошла ежегодная педагогическая конференция

Учителя, руководство школ, воспитатели детских садов, родители и представители власти. В Новабаварском районе – ежегодная педагогическая конференция.



// Городской Дозор

Главная цель, которая собрала всех педагогов района – наметить планы на будущее и подвести итоги. А они таковы: за время летних каникул отремонтированы стадионы и бассейны. Утеплены здания, заменены окна на энергосберегающие. И практически завершена программа ремонта актовых залов.



Александр Ткаченко, депутат Харьковского областного совета:

«Самое главное – рвение нашей команды во главе и с Татьяной Анатольевной и во главе с Геннадием Адольфовичем привести наши школьные и дошкольные учреждения в надлежащий вид. Все время мы работаем над улучшением материально-технической базы – это говорит о том, что наши дети должны учиться и воспитываться в самых комфортных и в самых лучших условиях».



До старта реформы «Новой Украинской школы», отчитываются педагоги района, также подготовились. Особенно это касается инклюзивного обучения. Несмотря на то, что в Новобаварском районе такой опыт внедряется только первый год, уже открыто 3 инклюзивных класса. Подготовлены учебные комнаты и для первоклашек. Закуплены новая мебель и техника.



Юрий Медведев, депутат Харьковского городского совета:

«C гордостью хочу сказать: все, что мы с вами намечаем – мы выполняем! Идем даже немного вперед, потому что мы живем в самом лучшем городе нашей страны – в Харькове! В городе, который любит своих детей, который заботится о своих стариках, который заботится о людях, которые здесь живут, которые здесь работают и которые здесь растят своих детей».



Александр Паламарчук, бизнесмен:

«В нашем Новобаварском районе созданы самые лучшие, комфортные условия для детей в школах и в детских садах. Очень много наших талантливых людей реализовывают свои результаты и способности, и это происходит благодаря вашей поддержке и вашему профессионализму. Это потому, что вы делаете все возможное и невозможное для того, что бы наши дети были счастливы. Большое вам спасибо за то, что вы делаете для наших детей».



За все, что они делают для детей, на мероприятии торжественно поздравили новоиспеченных работников образования с вступлением в должность и отметили благодарностями Харьковского городского головы тех, кто усердно работал в течение прошлых лет.



Алексей Топчий, директор КСП «Харкивгорлифт»:

«В преддверии 1-го сентября, конечно, хочется пожелать и вам здоровья, благополучия и терпения, потому что новая реформа – эффективность ее будет понятна со временем. Но мы знаем, насколько высоко поднята планка в Харькове и тем более в Новабаварском районе – поэтому требования к вам, естественно, очень высоки у руководства города, руководства района. Я желаю вам терпения в ее внедрении, потому что внедрять ее непосредственно вам».