Геннадий Кернес вернулся в родную школу

Мэр Харькова приехал в школу, чтобы поздравить учащихся с началом нового учебного года.
Об этом Харьковский городской голова Геннадий Кернес сообщил на своей странице в Facebook.
«Вернулся в свою 82 школу, так приятно видеть знакомые лица.
Никто не упрекнет, что у школы, где учился Кернес, есть привилегии. Город системно приводит в порядок все школы, и стадионы, а то, что я лично делаю – пусть останется в тишине.
Поздравляю всех, кто сел в Харькове за парту, впереди много работы. Сил и здоровья, ребята, все будет хорошо!», – написал он.
Сегодня логика будет играть ведущую роль. Зато и вероятность ошибок сегодня практически равна нулю.
Облака в Харькове к утру рассеятся, и больше в этот день они на небе не появятся. Без осадков.
3 сентября в мире отмечается День борьбы с одиночеством. Одиночество называют болезнью 21 века. И от нее в последнее время страдает все больше и больше людей.
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