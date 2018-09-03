03.09.2018 12:08

Геннадий Кернес вернулся в родную школу

Мэр Харькова приехал в школу, чтобы поздравить учащихся с началом нового учебного года.



// Facebook

Об этом Харьковский городской голова Геннадий Кернес сообщил на своей странице в Facebook.



«Вернулся в свою 82 школу, так приятно видеть знакомые лица.



Никто не упрекнет, что у школы, где учился Кернес, есть привилегии. Город системно приводит в порядок все школы, и стадионы, а то, что я лично делаю – пусть останется в тишине.



Поздравляю всех, кто сел в Харькове за парту, впереди много работы. Сил и здоровья, ребята, все будет хорошо!», – написал он.