Отмена домашних заданий, интерактивные доски и гимнастика для глаз: что ждет школы по новым санитарным нормам

Представлен на обсуждение новый Санитарный регламент.
Как сообщает Областной лабораторный центр, Минздрав Украины предлагает для общественного обсуждения обновленные санитарные нормы для школы
Санитарные правила, регулирующие практически все вопросы обучения в школе, могут измениться впервые за 17 лет.
Минздрав и Минобразования, впервые за 17 лет разработали новый «Санитарный регламент для учреждений общего среднего образования».
Предполагается, что этот документ учитывает современные потребности учащихся, в частности - позволяет детям с особыми образовательными потребностями чувствовать себя в школе свободно.
Среди нововведений
1) Сокращается продолжительность выполнения домашних заданий
Не реконмендуется, чтобы продолжительность выполнения домашних заданий была более одного часа в 3-9 классах и 1,5 часа в 10-12 классах.
Для учеников первого и второго классов домашние задании вообще не рекомендованы.
2) Школы получают возможность самостоятельно организовывать пространство
3) Отменены нормативы расстояния между партами,
4) В 1-4 классах рекомендуется обустроить в учебных помещениях места для отдыха и игр.
5) Учителя могут использовать современные технологии, а дети - отдыхать после их применения.
Разрешено использование в учебном процессе интерактивных досок, мультимедийных технологий и устройств. Учтены возможности современного инженерного обеспечения (освещение, доступа в интернет и т.д.).
После занятий с применением мультимедийных технологий проводится физкультминутка и гимнастика для глаз, в конце урока - физические упражнения для профилактики общего утомления.
6) Питание учащихся должна соответствовать современным рекомендациям
Ежедневное меню школ должна включать, как минимум, четыре блюда, а калорийность обеда должна составлять около 30% от суточной потребности в энергии. В разработанных рекомендациях четко определена максимально допустимое количество сахара и соли для различных блюд.
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