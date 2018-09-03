03.09.2018 17:39

Геннадий Кернес открыл после реконструкции современный школьный стадион на Салтовке (ФОТО)

Школа №25 на проспекте Тракторостроителей, 87-в пополнила список более чем 60-ти харьковских учебных учреждений, в которых с 2014 года обновили спортивную инфраструктуру.



// city.kharkov.ua

Стадион на территории учебного учреждения полностью реконструировали - построили там футбольные поля с искусственным и естественным покрытиями, беговые дорожки, баскетбольную, волейбольную площадки и полосу препятствий для проведения занятий на уроках «Защита Отечества». Также на стадионе установили новые теннисные столы и обустроили площадки для занятий армрестлингом.

На открытии Геннадий Кернес поздравил учителей, родителей и школьников с началом нового учебного года и отметил, что спортивную базу учебных учреждений продолжат обновлять. Всего в новом учебном году в Харькове откроют 21 новый школьный стадион и пять мини-стадионов в детских садах.



«Какой красивый стадион, удобный и правильный сделан для развития наших детей, чтобы они были здоровыми, сильными и ловкими. Я желаю всем детям счастья и успехов, спортсменам – побед и чтобы их карьера шла в гору, родителям - чтобы они не волновались за своих детей, а гордились тем, какими умными и смелыми они растут. Занимаясь на таком стадионе, дети смогут по-разному проявить себя и найти любимое занятие», - сказал Геннадий Кернес.



В подарок школьникам передали спортивные мячи. На новые спортивные площадки пришли ученики, которые занимали призовые места на спортивных соревнованиях разных уровней, дети и родители, которые живут в Московском районе. Старт занятиям на новом стадионе дали тхэквондисты, которые повторили прошлогодний рекорд Украины по самой массовой демонстрации спортивных элементов. Для школы №25 это знаково, потому что ее выпускник 2018 года Денис Степанов стал серебряным призером чемпионатов Украины и Европы по этому виду боевого искусства.



Помимо стадиона, в школе №25 перед началом нового учебного года отремонтировали спортзал, раздевалки и установили новую детскую площадку для групп продленного дня. Также отремонтировали фасад здания, вестибюль и входную группу, заменили 20 окон и благоустроили территорию. Всего в школе №25 обучаются 409 детей.