03.09.2018 18:10

Геннадий Кернес открыл в Московском районе детский сад №282

На территории дошкольного учреждения – настоящий праздник! 21 год простоя – и вот оно, долгожданное открытие нового детского сада №282, что в Московском районе.



// Городской Дозор

Поздравить с этим событием всех присутствующих посетил мэр города Геннадий Кернес.



«Все, что касается развития ребенка, мы постарались сделать вместе одной единой командой. Я хочу пожелать нашим детям здоровья, я хочу пожелать им целеустремленности, чтобы их мечты сбывались, чтобы им снились хорошие сны, чтобы их хорошо кормили, чтобы они были довольны, что они ходят в этот детский сад. Ну и конечно, чтобы довольны были их родители и воспитатели», – сказал Геннадий Кернес.



Что все будут здесь довольны, уверен народный депутат Украины Дмитрий Святаш, который отметил, что это не просто детский сад.



«Сегодня городская власть, спасибо Геннадию Адольфовичу, подарила нашему Московскому району очередную, пока маленькую, но жемчужину - новый детский сад. Действительно, пока немного групп, но это только первый этап, и я уверен, что в этом садике деткам будет хорошо, родители будут спокойны, все будут довольны и счастливы», – сказал Дмитрий Святаш.



Мэр города Геннадий Кернес осмотрел все помещения, чтобы увидеть, в каких условиях будут расти и учиться маленькие горожане. А пока и они, и их родители не упустили случая оставить память об этом праздничном дне и сфотографироваться с мэром.



«Хочу выразить очень большую благодарность Геннадию Адольфовичу Кернесу, нашему мэру города, за то, что он действительно очень много труда вкладывает в это все. Потому что, я так понимаю, не один наш район так делают. Футбольные поля, столько их стало бесплатных, сколько школ сделали, реставрировали детский садик», – поделился эмоциями отец воспитанницы детского сада №282 Сергей Климов.



«Все красиво, детские площадки. И даже детки из других детсадов говорят: «Пап, мам, можно мы в этот сад пойдем?» - «Нет, мы уже переводиться не будем». Ну а мы придем уже в новый сад. Отличный, Очень быстро, все быстро сделали, молодцы», – довольна мать воспитанника детского сада №282 Юлия.



«Я здесь наблюдаю три месяца, как это все развивается и строится. Много было проделано работы. Молодцы и строители, и организаторы. Мне очень нравится потому, что здесь была вот просто земля и все. Сделали очень красиво и дорожки, и рисунки, и детскую площадку», – рассказывают родители воспитанника детского сада №282 Анна и Игорь Александрины.



Кроме полностью восстановленной территории, где установили все: от детских площадок до клумб, также выполнен капитальный ремонт и внутри здания.



«Мы открываем три группы: ясельную, младшего дошкольного возраста и среднего дошкольного возраста. Также мы открываем пищеблок, медблок и прачечную. У нас две группы находятся на первом этаже и одна группа – на втором этаже», – рассказала директор заведения дошкольного образования №282 ХГС Вита Давыденко.



Это уже второй детский сад, который открыли в Харькове в этом году, но не последний. До конца года будет открыт еще один коммунальный детский сад и два частных.



Итого, в 2018 году будет открыто пять новых детсадов, и количество мест в дошкольных учреждениях увеличится на 800.