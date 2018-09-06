06.09.2018 08:20

Харьковские школьники и студенты будут получать стипендии мэра и городского совета

360 школьников и студентов в этом учебном году будут получать стипендии Харьковского городского головы и Харьковского городского совета.



// Харьковский горсовет

Об этом на заседании постоянной комиссии по гуманитарным вопросам Харьковского городского совета сообщила директор Департамента образования Ольга Деменко. Члены комиссии поддержали вопрос о присвоении стипендий.



По словам директора департамента, стипендия городского совета «Лучший ученик учебного учреждения» выплачивается школьникам в размере 300 грн. Претендентов на ее присвоение выдвигают коллективы учебных учреждений. В этом году было подано 240 кандидатур не только от школ, но и внешкольных учебных учреждений, в числе которых - центры детского творчества и спортивные школы.



«Это может быть ученик, который достиг значительных успехов не только в учебе, но и спорте, творческой деятельности, в ученическом самоуправлении. Все кандидатуры были рассмотрены экспертной комиссией и поддержаны», - отметила Ольга Деменко.



Стипендию городского головы «Одаренность» в размере 500 грн будут получать, ориентировочно, 120 учащихся – 60 школьников и 60 студентов. По словам Ольги Деменко, в общем списке одаренных учащихся, который ведет городской методический центр, - более 5 тыс. человек, поэтому эта стипендия – рейтинговая, и ее выплачивают учащимся с самыми высокими результатами учебы и достижениями.



«Это дети, которые достигли значительных успехов не только в масштабах города, области и Украины. Если спортсмены – это чемпионы мира, Европы, если школьники – это победители международных олимпиад, турниров, творческих конкурсов. Здесь очень много кандидатур, и мы смотрим, у кого самые высокие рейтинги. Нужно, чтобы все, кто это заслужили, получали стипендию», - пояснила Ольга Деменко.



Кроме того, она отметила, что сейчас ожидается Указ Президента Украины о присвоении стипендий главы государства. Планируется, что ими отметят около 40 харьковских учащихся.



«Кандидатуры на стипендию Президента подает Министерство образования и науки. Среди участников международных турниров – это золотые, серебряные и бронзовые призеры, а среди участников всеукраинских конкурсов - только занявшие первые места», - сообщила директор департамента.



Ольга Деменко отметила, что в прошлом учебном году стипендии Президента в Харькове был удостоен 41 ученик, и это лучший результат в Украине. Харьковские учащиеся обогнали учеников столицы, где в 2,5 раза больше школ.



Отметим, что распоряжение о присвоении стипендии «Одаренность» подписывает городской голова Геннадий Кернес. Стипендии мэра и городского совета получают учащиеся всех школ независимо от формы собственности на протяжении года – с сентября по сентябрь.