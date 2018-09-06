06.09.2018 17:01

В харьковских школах и детсадах будут реализованы 4 мини-проекта областного конкурса «Вместе в будущее»

В этом году в учебных заведениях Харькова будут реализованы мини-проекты областного конкурса развития территориальных общин «Вместе в будущее».

Именно эти 4 проекта были определены, как наиболее качественные и инновационные, их общая смета составит почти миллион гривен.



В список выбранных проектов вошли проект «Педагогіка» – его реализуют в 62-х детсадах, «Спорт в садочку і в родині» – 142 детсад, проект для 69-й школы – «Іноваційні перерви» и для 23-ей вечерней школы для слепых – «Подаруємо щастя почути звук», – рассказала директор Департамента образования Харьковского городского совета Ольга Деменко.



По ее словам, все проекты подписаны облсоветом, поэтому из областного совета профинансированы в размере 474 тысяч гривен, и столько же профинансировано из городского бюджета.



«Эти все проекты сейчас реализуются, что поможет детям создать более комфортные условия для пребывания их в учебных учреждениях», – добавила Ольга Деменко.