В харьковских школах и детсадах будут реализованы 4 мини-проекта областного конкурса «Вместе в будущее»

В этом году в учебных заведениях Харькова будут реализованы мини-проекты областного конкурса развития территориальных общин «Вместе в будущее».
Именно эти 4 проекта были определены, как наиболее качественные и инновационные, их общая смета составит почти миллион гривен.
В список выбранных проектов вошли проект «Педагогіка» – его реализуют в 62-х детсадах, «Спорт в садочку і в родині» – 142 детсад, проект для 69-й школы – «Іноваційні перерви» и для 23-ей вечерней школы для слепых – «Подаруємо щастя почути звук», – рассказала директор Департамента образования Харьковского городского совета Ольга Деменко.
По ее словам, все проекты подписаны облсоветом, поэтому из областного совета профинансированы в размере 474 тысяч гривен, и столько же профинансировано из городского бюджета.
«Эти все проекты сейчас реализуются, что поможет детям создать более комфортные условия для пребывания их в учебных учреждениях», – добавила Ольга Деменко.
День идеален для того, чтобы знакомиться, экспериментировать, удивлять окружающих и ждать от них ответных сюрпризов. Доверяйте интуиции – она поможет в нужный момент.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Без осадков. Днем по городу и местами по области порывы ветра 15-20 м/с.
В народе это день называют Евтихий Тихий, иногда его еще называли праздником тихой зари.
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