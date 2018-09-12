12.09.2018 18:38

Геннадий Кернес открыл еще один современный многофункциональный школьный стадион (ФОТО)

Торжественное мероприятие прошло в специализированной школе №134.



city.kharkov.ua

На торжественном открытии было много спортсменов, учеников из разных городских школ, а также педколлектив и родители. На празднике был и Харьковский городской голова Геннадий Кернес.

Геннадий Кернес, Харьковский городской голова:

«Дорогие дети, родители, бабушки, дедушки, все присутствующие, учителя. Вы знаете, вот такая яркая иллюстрация, которая сейчас во время представления тех или иных секций, показывает то, что вы на самом деле хотите заниматься спортом, но вам может быть не хватало места, может быть еще чего-то не хватало, но сегодня, мы открываем новый стадион, который не первый в городе Харькове».

Это уже шестой обновленный стадион, который открыли в городе с первого сентября этого года. Всего же до конца 2018-го, согласно городской программе "Школьный стадион", их реконструируют в 21-м учебном заведении, и 5 стадионов в детских садах.

Директор 134-й школы отмечает, что такие стадионы являются мотивацией для детей в достижении высоких спортивных результатов.

Светлана Шепель, директор Харьковской специализированной школы №134:

«Школа основана в 1936-м году и с тех пор реконструкция стадиона не производилась, капитальная реконструкция стадиона. Были небольшие площадки поставлены, но вот так, чтобы масштабно, чтобы такой современный спортивный комплекс был построен, это только в этом году, за что мы очень благодарны городской власти».

И в этой школе не только отремонтировали стадион, но и обновили фасад школы.

Кроме ремонта, городская власть уделяет большое внимание безопасности в учебных заведениях города. С этого учебного года все без исключения школы находятся под охраной. Это все сделано за средства из городского бюджета.

Екатерина Гончар, харьковчанка:

«Честно сказать, я в восторге. То, что сделали со школой, со стадионом. Я знаю этот двор, каким он был еще до постройки и мне очень понравилось».

Иван Мовчан, харьковчанин:

«Я приехал как родитель из школы, в которой в следующем году будет строиться аналогичный стадион, поэтому нас пригласили посмотреть, чего нам ожидать. Под хорошим впечатлением, понравилось все, еще не все успели посмотреть. Ожидали немного меньше увидеть, чем увидели. Все хорошо, Все замечательно».

Дети, которые учатся в этой школе, также довольны такими преобразованиями.

Роман, ученик Харьковской специализированной школы №134:

«Турники, снаряды, они очень хорошие, стадион тоже очень прекрасный. Раньше стадион ну..... очень плохо, там был песчаный стадион весь в камнях, а турников вообще не было почти, почти ничего не было. А теперь намного все лучше. Теперь все так красиво».

Александра, ученица Харьковской специализированной школы №134:

«Я занимаюсь легкой атлетикой, я вот недавно начала, но мне очень нравится. Хочу поблагодарить Геннадия Адольфовича Кернеса за такой прекрасный стадион, за такую прекрасную площадку».

После праздничного открытия стадиона городского голову не отпускали - дети стремились сфотографироваться с мэром. Геннадий Кернес не отказывался, более того, говорит, это придает ему сил.

Геннадий Кернес, Харьковский городской голова:

«Заряд бодрости очень большой, для жизни это очень важно. Я хочу сказать, что наши дети должны быть здоровые, сильные, ловкие и, конечно, добрые, и умели всегда защитить и себя и свою семью. Я верю в то, что программа «Возроди школьный стадион» дает свои результаты. Победы, завоевания званий, соревнования между школами, командами. Очень важно, чтобы спорт был с правилами, а не без правил. А правило у нас одно: Любить Харьков - работать для людей! Это мой девиз и поэтому мы работаем для людей и для детей».