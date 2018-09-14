14.09.2018 17:57

Условно осужденные харьковские подростки освоили азы актерского мастерства (ФОТО)

14 сентября 2018 для несовершеннолетних субъектов пробации, в помещении сектора ювенальной пробации Харькова, художественным руководителем одного из харьковских театров был проведен мастер-класс актерского мастерства.



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Художественный руководитель театра «Контур» Виктория Счастливая - харьковчанка, которая относится к числу тех неравнодушных лиц, которые совершают все необходимое, чтобы заинтересовать оступившихся подростков и молодежь жизнью театра как вида искусства, передавая им свои знания и навыки.

Во время занятия несовершеннолетние правонарушители ознакомились с азами актерского мастерства, узнали о различных упражнениях, которые актеры используют, чтобы быть уверенными в себе и уметь себя преподнести на сцене.

«Я вообще люблю смотреть на людей. Запоминать манеру поведения, жесты, мимику и после это использую уже на сцене. Вы можете так же каждый день наблюдать, анализировать и пытаться повторить все то, что увидели перед зеркалом. Тем самым чувствуя себя актером большого театра», - отметила Виктория Счастливая.

«Театр просто необходим людям, в первую очередь, для духовного развития. Людям всегда нужно зеркало, чтобы увидеть какие-то недостатки и чтобы в дальнейшем их исправлять, и таким зеркалом является театр. Театр - это социокультурный институт и он выполняет ряд важных функций. Театр приносит людям радость, развлекает, помогает чувствовать некую общность с людьми, которые окружают и, конечно же напоминает человеку, кто он есть на самом деле», - подвела итоги встречи специалист сектора ювенальной пробации г. Харькова Оксана Коцан.