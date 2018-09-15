15.09.2018 12:52

Геннадий Кернес поздравил с днем рождения Почетного гражданина Харькова Сергея Куделко

Мэр Харькова Геннадий Кернес поздравил с днем рождения директора Центра краеведения им. академика П. Т. Тронько Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина Сергея Куделко.



//historiography.karazin.ua

Харьковский городской голова Геннадий Кернес сегодня, 15 сентября, поздравил с днем рождения Сергея Куделко - Почетного гражданина Харькова, директора Центра краеведения им. академика П. Т. Тронько Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина.

«Вы по праву пользуетесь заслуженным авторитетом и уважением среди коллег и студентов как опытный и компетентный профессионал, блестящий знаток истории и музейного дела, как высокообразованный и творческий человек.

Ваша плодотворная научная, организаторская, просветительская деятельность позволяют Вам на протяжении многих лет вносить значимый личный вклад в сохранение уникального исторического, культурного и духовного наследия Слобожанщины. Желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и вдохновения», - говорится в поздравлении мэра.