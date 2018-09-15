Геннадий Кернес поздравил с днем рождения Почетного гражданина Харькова Сергея Куделко

Мэр Харькова Геннадий Кернес поздравил с днем рождения директора Центра краеведения им. академика П. Т. Тронько Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина Сергея Куделко.
День неплох для занятий, требующих конкретности, точности и практичности. Выбирая между поэзией и математикой, сегодня лучше отдать предпочтение последней.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Мелкий дождь будет идти весь день и не прекратится до самого вечера.
Международный день демократии и официальный день рождения «Дяди Сема»
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