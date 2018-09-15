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15.09.2018  12:52   

Геннадий Кернес поздравил с днем рождения Почетного гражданина Харькова Сергея Куделко

Мэр Харькова Геннадий Кернес поздравил с днем рождения директора Центра краеведения им. академика П. Т. Тронько Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина Сергея Куделко.


//historiography.karazin.ua
Харьковский городской голова Геннадий Кернес сегодня, 15 сентября, поздравил с днем рождения Сергея Куделко - Почетного гражданина Харькова, директора Центра краеведения им. академика П. Т. Тронько Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина.
 
«Вы по праву пользуетесь заслуженным авторитетом и уважением среди коллег и студентов как опытный и компетентный профессионал, блестящий знаток истории и музейного дела, как высокообразованный и творческий человек. 
 
Ваша плодотворная научная, организаторская, просветительская деятельность позволяют Вам на протяжении многих лет вносить значимый личный вклад в сохранение уникального исторического, культурного и духовного наследия Слобожанщины. Желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и вдохновения», - говорится в поздравлении мэра.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  кернес, поздравления, харьков, куделко
 
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