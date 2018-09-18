Харьковская юстиция осваивает творческий подход к подросткам (ФОТО)

В Харьковском государственном художественном училище сотрудниками Главного территориального управления юстиции в Харьковской области при поддержке практикующих психологов и театрализованных постановок был проведен правовоспитательный час «Стоп Буллинг».
В Харькове буллинг стал не просто негативным явлением, с которым сталкиваются ученики различной возрастной группы, сидя за учебной партой. Так, только за прошлый год, по словам руководителя Директората инклюзивного и внешкольного образования Минобразования Ларисы Самсоновой, зафиксировано 109 тыс. обращений детей и их родителей по поводу травли в школе. Эти цифры свидетельствуют, что такое положение крайне критическое и требует реагирования как со стороны государства, так и со стороны общественности. Именно поэтому сейчас важно сформировать качественные правовые знания молодежи о том, что на самом деле школьная травля.
Ха время занятия, свободно с учениками был обсужден о необходимости выделения травли от дружественного подтрунивания, виды и формы проявлений буллинга, а также то, какие последствия имеют такие противоправные деяния. Подросткам напомнили, что за нарушение прав каждого человека всегда наступает ответственность.
18 сентября станет благоприятным днем для осуществления запланированных ранее идей.
Ясной погодой нас этот день не порадует - в Харькове тучи закрыли небо уже с самого утра и никуда не денутся до позднего вечера. Без осадков.
18 сентября 1991 г. 27 лет назад Сине-желтый флаг утвержден официальным символом Украины
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