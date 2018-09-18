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18.09.2018  17:20   

Харьковская юстиция осваивает творческий подход к подросткам (ФОТО)

В Харьковском государственном художественном училище сотрудниками Главного территориального управления юстиции в Харьковской области при поддержке практикующих психологов и театрализованных постановок был проведен правовоспитательный час «Стоп Буллинг».


//justic.kh.ua

В Харькове буллинг стал не просто негативным явлением, с которым сталкиваются ученики различной возрастной группы, сидя за учебной партой. Так, только за прошлый год, по словам руководителя Директората инклюзивного и внешкольного образования Минобразования Ларисы Самсоновой, зафиксировано 109 тыс. обращений детей и их родителей по поводу травли в школе. Эти цифры свидетельствуют, что такое положение крайне критическое и требует реагирования как со стороны государства, так и со стороны общественности. Именно поэтому сейчас важно сформировать качественные правовые знания молодежи о том, что на самом деле школьная травля.

Ха время занятия, свободно с учениками был обсужден о необходимости выделения травли  от дружественного подтрунивания, виды и формы проявлений буллинга, а также то, какие последствия имеют такие противоправные деяния. Подросткам напомнили, что за нарушение прав каждого человека всегда наступает ответственность.

Источник:   Главное Управление Юстиции в Харьковской области
 Тэги:  травля, школа, харьков, юстиция, специалист, психолог, буллинг
 
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