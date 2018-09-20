Необычная эстафета патрульных полицейских в Индустриальном районе (ФОТО)

Патрульная полиция и ученики Индустриального района города Харькова провели совместное профилактическое мероприятие.
Педагоги, школьные команды "ЮИД" и харьковские патрульные учили детей правилам дорожного движения.
Все это дети снимали на видео и передавали эстафету следующему учебному заведению.
Всего в мероприятии приняли участие 16 школ района, после чего состоялся торжественный финал.
Во время объявления результатов проведенной работы ученики и коллективы школ получили благодарности от управления патрульной полиции в Харьковской области.
Сегодня не следует форсировать события.
Погода будет ясной, только к вечеру в Харькове на небе появятся облака. Без осадков. Температура днем будет близкой к рекордной за 80 лет.
Старт путешествия Магелана, чудесное спасение Аль Капоне, компиляция первой программы и начало продаж лука, по чешуе которого гадали насколько суровыми будут морозы - чем еще был отмечен этот день в истории.
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