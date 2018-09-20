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20.09.2018  16:40   

Необычная эстафета патрульных полицейских в Индустриальном районе (ФОТО)

Патрульная полиция и ученики Индустриального района города Харькова провели совместное профилактическое мероприятие.


// Facebook

Педагоги, школьные команды "ЮИД" и харьковские патрульные учили детей правилам дорожного движения.

Все это дети снимали на видео и передавали эстафету следующему учебному заведению.

Всего в мероприятии приняли участие 16 школ района, после чего состоялся торжественный финал.

Во время объявления результатов проведенной работы ученики и коллективы школ получили благодарности от управления патрульной полиции в Харьковской области.

 

 

Источник:   ГУ национальной полиции
 Тэги:  полиция, патрульные, харьков, эстафета, безопасность движения
 
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