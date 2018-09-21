21.09.2018 20:12

В Харькове будут проводить выездные приемы для встречи с родителями - Игорь Терехов

Родители харьковских школьников и местные власти теперь будут тесно сотрудничать, о чем сегодня и договорились.



//dozor.kharkov.ua

Родители харьковских школьников и местные власти закрепили свои договоренности подписанием меморандума. В дружеской неформальной обстановке за чашкой чая прошли первые родительские собрания, где собрались председатели родительских комитетов всех районов города Харькова и представителей властей. На повестке дня много вопросов относительно как учебного процесса в харьковских школах в целом, так и отдельных вопросов, которые волнуют взрослых: о проведении медицинских осмотров, безопасность детей у заведений и взносы в фонд школы.

Игорь Терехов, первый заместитель Харьковского городского головы:

«По поборам в школе. Абсолютно не допустимая ситуация. Позиция Харьковского городского головы Геннадия Адольфовича Кернеса и моя позиция и всех нас о том, что такого не должно быть. Если есть взносы, они должны быть максимально открытые и администрация школы должна четко показывать и рассказывать, куда эти деньги идут. При чем это добровольно абсолютно каждый родитель или сдает или не сдает, это добровольный процесс и на этом мы настаиваем».

А для того, чтобы понимать ситуацию на местах, своевременно реагировать, совместно работать сегодня между городским родительским комитетом и городским советом был подписан соответствующий Меморандум о сотрудничестве.

Лариса Манерко, председатель городского родительского комитета:

«Это первый Меморандум в Украине между родителями и властями. Почему я с гордостью это говорю, потому что в нашем городе, как мы говорим, лучшем городе на земле, первое, я не побоюсь сказать, первое в мире такое соглашение между руководством и родителями».

И уже на ближайшее время составили общий план действий, в частности, относительно вот таких общих собраний с обсуждением важных тем настоящего.

Игорь Терехов, первый заместитель Харьковского городского головы:

«Мы договорились о том, что подписывая меморандум о сотрудничестве, мы будем проводить регулярные встречи, не реже чем раз в 2 месяца. Кроме того в каждом районе Харькова мы сделаем выездные приемы, где вместе с родителями будут обсуждаться те вопросы по каждой школе или детскому саду, которые накопились у родителей. Мы должны понимать, что происходит на самом деле и понимать как мы будем реагировать на те вопросы, которые выдвигают родители».