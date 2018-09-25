25.09.2018 17:20

Стали известны даты проведения ВНО-2019 для харьковских выпускников

Основная и дополнительная сессии ВНО-2019 продлятся с мая по июль. Среди особенностей нового ВНО – обязательное участие студентов харьковских техникумов.



//testportal.gov.ua

В 2019 году Внешнее независимое оценивание пройдет с 20 мая по 12 июля.

Об 25 сентября этом сообщили в Украинском центре оценивания качества образования.

Отмечается, что каждый абитуриент может пройти ВНО максимум по четырем предметам. В целом ВНО будет проходить по 11 учебным предметам: украинский язык и литература, история Украины, математика, биология, география, физика, химия, английский язык, испанский язык, немецкий язык, французский язык.

Выпускникам старшей школы результаты ВНО по трем учебным предметам будут зачтены как результаты государственной итоговой аттестации. Эти участники должны обязательно сдать: украинский язык и литературу, математику или историю Украины (по выбору участника) и еще один предмет из списка.

Среди существенных нововведений новой вступительной компании стоит отметить, что в 2019-м внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе, а также математике или истории Украины (период ХХ - начало XXI века) (на выбор) будут проходить ученики (слушатели, студенты) учреждений профессионального (профессионально-технического), высшего образования , которые 2019 завершат получение полного общего среднего образования. Таким участникам результаты тестирования будут зачислены как оценки государственную итоговую аттестацию по образовательному уровеню полного общего среднего образования.