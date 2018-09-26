В Харькове с каждым годом растет число учащихся

В этом году первых классов стало больше на 21, а первоклассников – на 13,6 тысяч.
Как сообщала сегодня на заседании исполнительного комитета Харьковского городского совета директор Департамента образования Ольга Деменко, в этом году количество учащихся в школах Харькова возросло на 4 тыс. учеников.
Больше стало и первоклассников: по сравнению с прошлым годом, первых классов стало больше на 21, а первоклассников – на 13,6 тыс.
Ольга Деменко отметила, что такая тенденция наблюдается в Харькове уже несколько лет.
«Мы ежегодно расширяем сеть учреждений города. Так, за последние пять лет количество детей в Харькове увеличилось на 20 тыс. За это время было открыто три новых дошкольных учреждения и 19 групп в детских садах, что позволило создать более 800 дополнительных мест для дошкольников. Расширилась сеть инклюзивных школ: сегодня 19 учреждений образования предоставляют инклюзивные услуги, в них открыто 47 классов и обучаются 90 детей», - сообщила директор департамента.
Сегодня на заседании исполкома была утверждена обновленная сеть учреждений образования Харькова на 2018-2019 учебный год. Она включает 471 учреждение образования, из которых 435 финансируются из городского бюджета.
Чтобы не испытывать судьбу, сегодня лучше воздержаться от принятия ответственных решений или ведения важных переговоров – результат будет непредсказуем.
Ночью заморозки (0-5°С мороза на поверхности почвы). Утреннее прояснение не сделает большой погоды – в целом день будет облачным. Зато существенных осадков не прогнозируют.
26 сентября отмечают Всемирный день контрацепции и Европейский день языков.
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