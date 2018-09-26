26.09.2018 19:48

В Харькове с каждым годом растет число учащихся

В этом году первых классов стало больше на 21, а первоклассников – на 13,6 тысяч.



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Как сообщала сегодня на заседании исполнительного комитета Харьковского городского совета директор Департамента образования Ольга Деменко, в этом году количество учащихся в школах Харькова возросло на 4 тыс. учеников.

Больше стало и первоклассников: по сравнению с прошлым годом, первых классов стало больше на 21, а первоклассников – на 13,6 тыс.

Ольга Деменко отметила, что такая тенденция наблюдается в Харькове уже несколько лет.



«Мы ежегодно расширяем сеть учреждений города. Так, за последние пять лет количество детей в Харькове увеличилось на 20 тыс. За это время было открыто три новых дошкольных учреждения и 19 групп в детских садах, что позволило создать более 800 дополнительных мест для дошкольников. Расширилась сеть инклюзивных школ: сегодня 19 учреждений образования предоставляют инклюзивные услуги, в них открыто 47 классов и обучаются 90 детей», - сообщила директор департамента.



Сегодня на заседании исполкома была утверждена обновленная сеть учреждений образования Харькова на 2018-2019 учебный год. Она включает 471 учреждение образования, из которых 435 финансируются из городского бюджета.













