Юные математики Первой столицы поедут покорять Киев (ФОТО)

22 сентября 2018 на базе Харьковского физико-математического лицея № 27 прошёл городской турнир юных математиков для учащихся 9-11-х классов. Команда-победитель турнира будет представлять город Харьков на Всеукраинском турнире юных математиков имени профессора Ядренко.
Турнир проводится Департаментом образования Харьковского городского совета в рамках реализации Комплексной программы развития образования города Харькова на 2018-2022 годы. Главной целью проведения турнира является поиск талантливых учащихся, склонных к научной деятельности, создание благоприятных условий для реализации и развития творческих способностей школьников. Турнир юных математиков - это командные соревнования школьников по совместному решению сложных математических задач, умение представить собственные проекты нестандартных решений задач, проведения научных дискуссий.
Во втором (финальном) этапе турнира приняли участие 70 учеников - 14 команд из всех районов города, учреждений городского подчинения и команда областной специализированной школы - интерната «Одаренность». Турнир включал в себя решение задач рейтинговой олимпиады и математические бои, участие в которых принимали все ученики.
В состав жюри входили преподаватели и студенты Харьковского национального университета имени Каразина, учителя школ города Харькова.
Победителями турнира стали:
I место:
II место:
III место:
Харьков на Всеукраинском турнире юных математиков имени Ядренко будут представлять учащиеся сборной команды учащихся Харьковского физико-математического лицея № 27.
Приказом Департамента образования ХГС №168 от 24 сентября 2018 победители были награждены дипломами, в соответствии с занятыми местами.
Тем же приказом дипломами участника и поощрительными призами наградили:
Лучше прожить день в режиме «медленно, но верно», спокойно разбираясь со старыми завалами. Вечер с любимым человеком наполнит ваши отношения теплыми чувствами.
Ночью заморозки (до 5°С мороза на поверхности почвы). С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без осадков.
27 сентября - Всемирный день туризма, учрежденный Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации в 1979 году в испанском городе Торремолино, и отмечается в большинстве стран мира.
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