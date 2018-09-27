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27.09.2018  15:40   

Юные математики Первой столицы поедут покорять Киев (ФОТО)

22 сентября 2018 на базе Харьковского физико-математического лицея № 27 прошёл городской турнир юных математиков для учащихся 9-11-х классов. Команда-победитель турнира будет представлять город Харьков на Всеукраинском турнире юных математиков имени профессора Ядренко.


//kharkivosvita.net.u

Турнир проводится Департаментом образования Харьковского городского совета в рамках реализации Комплексной программы развития образования города Харькова на 2018-2022 годы. Главной целью проведения турнира является поиск талантливых учащихся, склонных к научной деятельности, создание благоприятных условий для реализации и развития творческих способностей школьников. Турнир юных математиков - это командные соревнования школьников по совместному решению сложных математических задач, умение представить собственные проекты нестандартных решений задач, проведения научных дискуссий.

Во втором (финальном) этапе турнира приняли участие 70 учеников - 14 команд из всех районов города, учреждений городского подчинения и команда областной специализированной школы - интерната «Одаренность». Турнир включал в себя решение задач рейтинговой олимпиады и математические бои, участие в которых принимали все ученики.

   В состав жюри входили преподаватели и студенты Харьковского национального университета имени Каразина, учителя школ города Харькова.

   Победителями турнира стали:

   I место:

  • -           команда № 1 учеников Харьковского физико-математического лицея № 27.

   II место:

  • -           команда учеников Харьковского учебно-воспитательного комплекса № 45 «Академическая гимназия» Шевченковского района;
  • -           команда № 2 учеников Харьковского физико-математического лицея № 27.

   III место:

  • -              команда учеников Харьковской гимназии № 47 Шевченковского района;
  • -              команда учеников Харьковского университетского лицея;
  • -              сборная команда учащихся учреждений общего среднего образования Московского района в составе ХСШ № 3, ХГ № 43, ХООШ № 103 и ХГ № 144.

   Харьков на Всеукраинском турнире юных математиков имени Ядренко будут представлять учащиеся сборной команды учащихся Харьковского физико-математического лицея № 27.

Приказом Департамента образования ХГС  №168 от 24 сентября 2018 победители были награждены дипломами, в соответствии с занятыми местами.

Тем же приказом дипломами участника и поощрительными призами наградили:

  • сборную команду учащихся учреждений общего среднего образования Индустриального района «Индустриальный район»;
  • сборную команду учащихся учреждений общего среднего образования Киевского района «Интеграл»;
  • команду Харьковского лицея № 161 «Импульс» Харьковского городского совета Харьковской области Немышлянская района;
  • сборную команду учащихся учреждений общего среднего образования Новобаварского района «Эврика»;
  • сборную команду учащихся учреждений общего среднего образования Основянского района «Факториал»;
  • сборную команду учащихся учреждений общего среднего образования Слободского района «Экстремум»;
  • сборную команду учащихся учреждений общего среднего образования Холодногорского района «Напряги извилины».

Фотогалерея

Источник:   Департамент образования ХГС
 Тэги:  математика, конкурс, харьков, вундеркинд, лицей, №27, департамент образования. деменко
 
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