27.09.2018 15:40

Юные математики Первой столицы поедут покорять Киев (ФОТО)

22 сентября 2018 на базе Харьковского физико-математического лицея № 27 прошёл городской турнир юных математиков для учащихся 9-11-х классов. Команда-победитель турнира будет представлять город Харьков на Всеукраинском турнире юных математиков имени профессора Ядренко.



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Турнир проводится Департаментом образования Харьковского городского совета в рамках реализации Комплексной программы развития образования города Харькова на 2018-2022 годы. Главной целью проведения турнира является поиск талантливых учащихся, склонных к научной деятельности, создание благоприятных условий для реализации и развития творческих способностей школьников. Турнир юных математиков - это командные соревнования школьников по совместному решению сложных математических задач, умение представить собственные проекты нестандартных решений задач, проведения научных дискуссий.

Во втором (финальном) этапе турнира приняли участие 70 учеников - 14 команд из всех районов города, учреждений городского подчинения и команда областной специализированной школы - интерната «Одаренность». Турнир включал в себя решение задач рейтинговой олимпиады и математические бои, участие в которых принимали все ученики.

В состав жюри входили преподаватели и студенты Харьковского национального университета имени Каразина, учителя школ города Харькова.

Победителями турнира стали:

I место:

- команда № 1 учеников Харьковского физико-математического лицея № 27.

II место:

- команда учеников Харьковского учебно-воспитательного комплекса № 45 «Академическая гимназия» Шевченковского района;

- команда № 2 учеников Харьковского физико-математического лицея № 27.

III место:

- команда учеников Харьковской гимназии № 47 Шевченковского района;

- команда учеников Харьковского университетского лицея;

- сборная команда учащихся учреждений общего среднего образования Московского района в составе ХСШ № 3, ХГ № 43, ХООШ № 103 и ХГ № 144.

Харьков на Всеукраинском турнире юных математиков имени Ядренко будут представлять учащиеся сборной команды учащихся Харьковского физико-математического лицея № 27.

Приказом Департамента образования ХГС №168 от 24 сентября 2018 победители были награждены дипломами, в соответствии с занятыми местами.

Тем же приказом дипломами участника и поощрительными призами наградили:

сборную команду учащихся учреждений общего среднего образования Индустриального района «Индустриальный район»;

сборную команду учащихся учреждений общего среднего образования Киевского района «Интеграл»;

команду Харьковского лицея № 161 «Импульс» Харьковского городского совета Харьковской области Немышлянская района;

сборную команду учащихся учреждений общего среднего образования Новобаварского района «Эврика»;

сборную команду учащихся учреждений общего среднего образования Основянского района «Факториал»;

сборную команду учащихся учреждений общего среднего образования Слободского района «Экстремум»;

сборную команду учащихся учреждений общего среднего образования Холодногорского района «Напряги извилины».