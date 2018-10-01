Пригласи к себе полярника: школьникам Харькова предлагают познавательный конкурс

01.10.2018 14:35

Полярники, зимовавшие на украинской станции «Академик Вернадский», расскажут об Антарктиде.

Конкурс «Пригласи к себе полярника!» стартовал 1 октября. Он пройдет в семи городах украины: Киеве, Харькове, Львове, Житомире, Одессе, Черкассах, Белой Церкви. В каждом из этих городов в 3 учреждения-победителя приедут участники украинских антарктических экспедиций. Они расскажут увлекательные истории о жизни и исследованиях на нашей полярной станции «Академик Вернадский», покажут фотографии, видео с зимовок, ознакомят учащихся с флорой и фауной Антарктики, а также ответят на вопросы школьников.

Чтобы присоединиться к конкурсу, школьникам нужно написать мотивационное письмо, почему именно их интересует Антарктида.

Никаких ограничений по формату или объему письма нет.

До 30 октября его необходимо отправить на электронный ящик a_savitsky@ukr.net, обязательно указав контакты для обратной связи.

Победителей конкурса объявят до конца ноября. Визиты в школы будут проходить в течение всего учебного года по предварительно согласованному графику. Кроме этого, планируется, что победители получат и другие призы.

Конкурс проводит Национальный антарктический научный центр совместно с МОН в рамках образовательного проекта «ANTARCTIDA Terra Australis Incognita – вчера, сегодня, завтра».

Справка. Украина – одна из 30 стран мира, которая имеет постоянную станцию в Антерктиде. Украинские ученые проводят исследования в областях биологии, геологии, геофизики, гидрометеорологии, медицины, океанографии и тому подобное.

Ежегодно на станцию «Академик Вернадский» отправляется летняя экспедиция, в которую входят ученые и технический персонал. Так, сейчас на станции находится 23-я Украинская антарктическая экспедиция. Также во время антарктического лета проводятся сезонные экспедиции.