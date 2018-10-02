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02.10.2018  13:19   

Новые саннормы для школ: улучшение питания, сокращение домашки, игры до 4 класса и современные технологии

Эксперты продолжают обсуждение санитарных нововведений в школе.


Новые саннормы для школ: улучшение питания, сокращение домашки, игры до 4 класса и современные технологии

Областной лабцентр напоминает о том, что  санитарные правила, регулирующие практически все вопросы обучения в школе, могут измениться впервые за 17 лет. 

Минздрав Украины совместно с Минобразования и науки Украины и экспертами разработали проект нового «Санитарного регламента для учреждений общего среднего образования» с целью определения гигиенических стандартов для всех типов учреждений общего среднего образования всех форм собственности.

 Новым санитарным регламентом предусмотрено установление требований к устройству территории, зданий и сооружений учреждений общего среднего образования, систем обеспечения жизнедеятельности и образовательного процесса, организации питания школьников.

 Что меняется в «санитарном регламенте для учреждений общего среднего образования»:

Сокращается продолжительность выполнения домашних заданий.  Продолжительность выполнения домашних заданий не рекомендуется более 1:00 в 3-9 классах и 1,5 часа в 10-12 классах.  А для учеников первого и второго классов домашние задании вообще не рекомендованы.

Школы получат возможность самостоятельно организовывать пространство.  Отменены нормативы расстояния между партами, а в 1-4 классах рекомендуется обустроить в учебных помещениях места для отдыха и игр.

Учителя могут использовать современные технологии.  Разрешено использование в учебном процессе интерактивных досок, мультимедийных технологий и устройств.  Учтены возможности современного инженерного обеспечения (доступа в интернет и т.д.).  После занятий с применением мультимедийных технологий необходимо проводить физкультминутку и гимнастику для глаз, в конце урока - физические упражнения для профилактики общего утомления.

Питание учащихся должна соответствовать современным рекомендациям.  Ежедневное меню школ должна включать, как минимум, четыре блюда, а калорийность обеда должна составлять около 30% от суточной потребности в энергии.  В разработанных рекомендациях четко определена максимально допустимое количество сахара и соли для различных блюд.  Предложенные продукты полезны для детского организма.

 Принятие «Санитарного регламента для учреждений общего среднего образования» позволит создать безопасные условия для организации образовательного процесса в учреждениях общего среднего образования всех форм собственности.

Источник:   Харьковский областной лабораторній центр
 Тэги:  школа, санитарные нормы, харьков, украина
 
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