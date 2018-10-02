02.10.2018 13:19

Новые саннормы для школ: улучшение питания, сокращение домашки, игры до 4 класса и современные технологии

Эксперты продолжают обсуждение санитарных нововведений в школе.



Новые саннормы для школ: улучшение питания, сокращение домашки, игры до 4 класса и современные технологии



Областной лабцентр напоминает о том, что санитарные правила, регулирующие практически все вопросы обучения в школе, могут измениться впервые за 17 лет.

Минздрав Украины совместно с Минобразования и науки Украины и экспертами разработали проект нового «Санитарного регламента для учреждений общего среднего образования» с целью определения гигиенических стандартов для всех типов учреждений общего среднего образования всех форм собственности.



Новым санитарным регламентом предусмотрено установление требований к устройству территории, зданий и сооружений учреждений общего среднего образования, систем обеспечения жизнедеятельности и образовательного процесса, организации питания школьников.



Что меняется в «санитарном регламенте для учреждений общего среднего образования»:



Сокращается продолжительность выполнения домашних заданий. Продолжительность выполнения домашних заданий не рекомендуется более 1:00 в 3-9 классах и 1,5 часа в 10-12 классах. А для учеников первого и второго классов домашние задании вообще не рекомендованы.

Школы получат возможность самостоятельно организовывать пространство. Отменены нормативы расстояния между партами, а в 1-4 классах рекомендуется обустроить в учебных помещениях места для отдыха и игр.

Учителя могут использовать современные технологии. Разрешено использование в учебном процессе интерактивных досок, мультимедийных технологий и устройств. Учтены возможности современного инженерного обеспечения (доступа в интернет и т.д.). После занятий с применением мультимедийных технологий необходимо проводить физкультминутку и гимнастику для глаз, в конце урока - физические упражнения для профилактики общего утомления.

Питание учащихся должна соответствовать современным рекомендациям. Ежедневное меню школ должна включать, как минимум, четыре блюда, а калорийность обеда должна составлять около 30% от суточной потребности в энергии. В разработанных рекомендациях четко определена максимально допустимое количество сахара и соли для различных блюд. Предложенные продукты полезны для детского организма.



Принятие «Санитарного регламента для учреждений общего среднего образования» позволит создать безопасные условия для организации образовательного процесса в учреждениях общего среднего образования всех форм собственности.