Опубликован Календаррный план ВНО-2019 для харьковчан

НА официальном сайте Департамента образования Харьковского городского совета 02.10 опубликован календарный план подготовки и проведения внешнего независимого оценивания 2019 года.
Приказом Министерства образования и науки Украины от 28 сентября 2018 № 1036 утвержден календарный план подготовки и проведения внешнего независимого оценивания 2019 года.
В соответствии с приказом регистрация лиц для участия во внешнем независимом оценивании продлится с 05 февраля до 25 марта 2019 года. Руководители учебных заведений смогут зарегистрировать учащихся (слушателей, студентов) для прохождения ГНА в форме ВНО до 18 марта 2019 года.
Дополнительного периода для перерегистрации участников внешнего независимого оценивания 2019 не предусмотрено. Изменять регистрационные данные можно будет только до 25 марта 2019 года.
К 30 апреля 2019 зарегистрированы участники смогут загрузить из своих информационных страниц приглашения-пропуска, где будет указано время и место проведения тестирований.
Основная сессия внешнего независимого оценивания начнется 21 мая тестированием по математике и завершится 13 июня с тестирования по химии. Тестирование по украинскому языку и литературе состоится 23 мая, с испанского, немецкого, французского языков - 27 мая, по английскому языку - 28 мая, по физике - 30 мая, по истории Украины - 4 июня, по биологии - 6 июня, по географии - 11 июня.
Информацию о результатах основной сессии внешнего независимого оценивания по всем учебным предметам будут размещены на информационных страницах участников тестирования до 25 июня 2019 года. Результаты внешнего независимого оценивания по математике, украинскому языку и литературе и физике будут объявлены до 14 июня, по иностранным языкам и биологии - до 20 июня, по истории Украины, географии, химии - до 25 июня.
Регистрация для участия в дополнительной сессии внешнего независимого оценивания отдельных категорий лиц, не имевших возможности зарегистрироваться в основной период (в частности, участники антитеррористической операции, лица с оккупированного Крыма и неподконтрольных Украины территорий Донбасса), продлится с 03 по 20 мая 2019 года. График проведения дополнительной сессии внешнего независимого оценивания будут обнародованы до 30 апреля 2019 года. Результаты внешнего независимого оценивания участники дополнительной сессии получат до 18 июля.
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