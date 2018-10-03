03.10.2018 09:31

Итоги ХІ городского турнира юных правоведов

На базе Харьковской гимназии № 152 состоялся ХI городской турнир юных правоведов для учащихся 9-11-х классов учреждений общего среднего образования. В турнире приняли участие 11 команд из всех районов города и команда Харьковской специализированной школы-интерната «Лицей« Правоохоронець ».



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Победители соревнований определены в командном и личном зачете, награждены Дипломами Департамента образования Харьковского городского совета и подарками. 1 место завоевала сборная команда Шевченковского района «98» в составе учащихся Харьковской гимназии № 47 и Харьковской общеобразовательной школы № 51. Дипломами II степени награждены сборная команда Шевченковского района «Фемида» и команда учащихся Московского района. Третье место заняли сборные команды Индустриального, Киевского и Новобаварского районов.

В личном первенстве победителем (I место) стала ученица Харьковской общеобразовательной школы № 51 Кочерова Мария. Второе место заняли Воронцова Вероника, ученица Харьковского лицея № 141, и Збинський Даниил, ученик Харьковского частного учебно-воспитательного комплекса «Вересень». Дипломы III степени получили Дяченко Светлана (Харьковская общеобразовательная школа № 51), Ручкина Екатерина (Харьковская гимназия № 1), Протопопова Елизавета (Харьковская гимназия № 6 «Мариинская гимназия»), Ольховский Родион (Харьковская гимназия № 144).

Победители городского турнира примут участие во Всеукраинском турнире юных правоведов.