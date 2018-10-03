03.10.2018 16:38

7 октября Первая столица Украины отметит праздник тысяч работников важнейшей в жизни всех людей профессии (спецвыпуск)

Традиционно в первое воскресенье октября в Харькове отмечается профессиональный праздник - День работников образования. Областное управление статистики подготовило к этому дню спецвыпуск.



// facebook

В этот день отмечается роль и заслуги работников в сфере образования Харьковщины на всех уровнях, а также их неоценимый вклад в развитие общества, -отмечается в предпраздничном пресс-релизе.

По общему уровню образования Харьковщина занимает одно из ведущих мест среди регионов Украины.

На конец 2017 года в Харьковской области работали 723 дошкольных учебных заведения, в которых воспитывалось почти 79,7 тыс. детей. Воспитательный процесс обеспечивали около 7,4 тыс. педагогических работников, из них более 5,0 тыс. Воспитателей, 524 заведующие, 309 воспитателей-методистов и тому подобное.

На начало 2017/18 учебного года в области функционировало 771 общеобразовательное учебное заведение, в котором обучалось 239,5 тыс. Учащихся. Учебный процесс обеспечивали около 22,3 тыс. Учителей.

На конец 2017 года в области функционировали 45 профессионально-технических учебных заведений, в которых обучалось 13,8 тыс. учащихся, слушателей.

На начало 2017/18 учебного года в области действовало 65 высших учебных заведений, в которых обучалось 171,3 тыс. Студентов, которым преподавали почти 18,6 тыс. педагогических и научно-педагогических работников.

На начало 2018 подготовку аспирантов осуществляли 64 высших учебных заведения и научные учреждения, докторантов - 40, в которых получали образование почти 3,2 тыс. Аспирантов и 212 докторантов.

В январе-августе 2018 среднемесячная заработная плата штатных работников в сфере образования составила 6827 грн, что на 18,8% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.